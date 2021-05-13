Імперія впаде, – Скоріна пояснив, чому Кремль не може позбутися своєї пропаганди

Російська пропаганда формує грунт для жорстокості серед населення. Росіяни, які стежать за агресивними діями влади щодо інших країн, можуть вважати так звану мову сили правильним варіантом дій.

Кремль постійно залякує людей тим, що вони в будь-який момент можуть потрапити під управління зовнішніх сил. Про це у своєму блозі розповів журналіст та ведучий 24 каналу Єгор Скоріна.

Повний випуск блогу Казанська трагедія: Кремль використовує смерті дітей для власної вигоди

"Масова пропаганда регулярно стверджує, що населення перебуває в оточенні ворогів. На цих стовпах тримається російська імперія. Тому Кремль не може позбутися своєї пропаганди, адже тоді імперія впаде", – сказав журналіст.

Режим використовує трагедії для власних цілей

Єгор Скоріна зауважив, що цинізм полягає у тому, що російська влада використовує трагедії, подібні до стрілянини у школі Казані, для своїх цілей.

Зранку 11 травня в казанській школі сталась смертельна стрілянина. Її влаштував 19-річний Ільназ Галявієв. Внаслідок цього загинуло 9 людей

Він звернув увагу на те, що Міністерство освіти Мурманської області у зв'язку з подіями в Казані зажадало створити базу школярів і випускників "схильних до порушення дисципліни" і "виявляли невмотивовану агресію". У список "неугодних", за словами журналіста, може потрапити будь-який підліток, який виступає проти Володимира Путіна.

Які дії російської пропаганди після стрілянини в Казані

Одна з головних пропагандисток Путіна Маргарита Симоньян запропонувала перевіряти всіх школярів і студентів на предмет психічного здоров'я.

"Припускаю, що "психічно хворими" будуть визнані підлітки навіть з мінімальними опозиційними поглядами. Ті ж учасники маршів за Навального і волелюбні", – сказав ведучий.

Єгор Скоріна зауважив, що в Росії інтернет й так перебуває під контролем силовиків, а за репост можна отримати реальний термін. Водночас трагедія в Казані, за його словами, створила грунт для того, щоб відповідний контроль лише посилити.

Російська імперія може скільки завгодно звинувачувати в терактах серед підлітків комп'ютерні ігри, інтернет й Навального. Однак основна проблема закладена в самій російській пропаганді, саме вона мілітарізірує дітей, вчить їх вбивати й бути жорстокими,

– пояснив Єгор Скоріна.

Повний випуск відеоблогу "Антифейк" на 24 каналі: дивіться відео