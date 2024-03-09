Шмигаль анонсував скорочення Кабміну: ЗМІ дізналися, які міністерства можуть ліквідувати

Команда прем'єра Дениса Шмигаля може суттєво скоротитися невдовзі, уже цієї весни. Передусім це потрібно, аби зекономити державні гроші.

Про те, що найближчими місяцями на український Кабмін чекають серйозні скорочення, попередньо повідомляв прем'єр Денис Шмигаль. NV з посиланням на джерела в Офісі Президента (ОП) пише, що наразі йдеться про розформування щонайменше 5 міністерств із 19 наявних.

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При цьому видання зазначає, що жодних робочих груп із цього приводу в уряді ще не збирали.

"Частина функцій скорочених міністерств перейде під управління офісу прем'єра, — у так званий Центр уряду. А ось змінювати самого Шмигаля, незважаючи на чутки, президент поки що не планує", – ідеться у статті.

Шмигаля змінювати не будуть

За даними видання, ставлення до Шмигаля позитивне. Крім того, він не набрав такої кількості негативу, через який на нього можна повісити всі "гріхи" і прибрати з посади. Водночас, за даними видання, на крісло глави уряду розглядали Юлію Свириденко – першого віцепрем'єра та міністра економіки, а також Олексія Чернишова – СЕО НАК Нафтогаз України.

Скорочення уряду: що відомо

Згідно із заявою Шмигаля, уряд веде роботу зі зміни формату. Зокрема, щодо скорочення кількості міністерств.

"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", – сказав глава Кабміну. І додав, що влада також працює над створенням сильного Центру уряду, який зосередить на собі допоміжні, адміністративні функції.

До цього, 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про дискусію щодо скорочення відомств, і головною причиною таких скорочень є дефіцит грошей.

Конкретики в обох заявах було мало. При цьому видання пише, що насамперед "під ніж" можуть піти міністерства, у яких немає призначених керівників, або ті, чиї функції фактично здатні виконувати інші відомства. Це – об'єднання "соціальних" міністерств.

"Питання є і до деяких міністрів, і до віцепрем'єрів, наприклад, до Ірини Верещук, — її Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планують розформувати", – цитує NV співрозмовника редакції з ОП.

Також прибрати можуть Міністерство культури та інформполітики, яке поки що не має свого керівника, і розподілити його функції між іншими відомствами. І Міністерство агрополітики, об'єднавши його з Мінекономіки.

Водночас джерело редакції в уряді повідомило, що 40% документації, яка зараз є щодо євроінтеграційних процесів, стосується аграрної теми. Це складні процеси, які Мінекономіки "не потягне". Наміру скорочувати Мінагро – немає.

Також на Банковій розглядати імовірність скоротити Міністерство ветеранів і передати його функції Мінсоцполітики. Наразі від цього відмовилися, і нинішнього в.о. керівника Мінветеранів Олександра Порхуна планують призначити міністром.