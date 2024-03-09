Шмыгаль анонсировал сокращение Кабмина: СМИ узнали, какие министерства могут ликвидировать

Команда премьера Дениса Шмыгаля может существенно сократиться вскоре, уже этой весной. Прежде всего это нужно, чтобы сэкономить государственные деньги.

О том, что в ближайшие месяцы на украинский Кабмин ждут серьезные сокращения, предварительно сообщал премьер Денис Шмыгаль. NV со ссылкой на источники в Офисе президента (ОП) пишет, что сейчас речь идет о расформировании по меньшей мере 5 министерств из 19 имеющихся.

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При этом издание отмечает, что никаких рабочих групп по этому поводу в правительстве еще не собирали.

"Часть функций сокращенных министерств перейдет под управление офиса премьера, - в так называемый Центр правительства. А вот менять самого Шмыгаля, несмотря на слухи, президент пока не планирует", – говорится в статье.

Шмыгаля менять не будут

По данным издания, отношение к Шмыгалю положительное. Кроме того, он не набрал такого количества негатива, из-за которого на него можно повесить все "грехи" и убрать с должности. Водноас, по данным издания, на кресло главы правительства рассматривали Юлию Свириденко – первого вице-премьера и министра экономики, а также Алексея Чернышова – СЕО НАК Нафтогаз Украины.

Сокращение правительства: что известно

Согласно заявлению Шмыгаля, правительство ведет работу по изменению формата. В частности, по сокращению количества министерств.

"Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих", – сказал глава Кабмина. И добавил, что власть также работает над созданием сильного Центра правительства, который сосредоточит на себе вспомогательные, административные функции.

До этого, 25 февраля президент Владимир Зеленский сообщил о дискуссии по сокращению ведомств, и главной причиной таких сокращений является является дефицит денег.

Конкретики в обоих заявлениях было мало. При этом издание пишет, что в первую очередь "под нож" могут пойти министерства, у которых нет назначенных руководителей, или те, чьи функции фактически способны выполнять другие ведомства. Это – объединение "социальных" министерств.

"Вопросы есть и к некоторым министрам, и к вице-премьерам, например, к Ирине Верещук, - ее Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планируют расформировать", – цитирует NV собеседника редакции из ОП.

Также убрать могут Министерство культуры и информполитики, которое пока не имеет своего руководителя, и распределить его функции между другими ведомствами. И Министерство агрополитики, объединив его с Минэкономики.

В то же время источник редакции в правительстве сообщил, что 40% документации, которая сейчас есть по евроинтеграционным процессам, касается аграрной темы. Это сложные процессы, которые Минэкономики "не потянет". Намерения сокращать Минагро – нет.

Также на Банковой рассматривать вероятность сократить Министерство ветеранов и передать его функции Минсоцполитики. Сейчас от этого отказались, и нынешнего и.о. руководителя Минветеранов Александра Порхуна планируют назначить министром.