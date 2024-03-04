Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции 4 марта, информирует 24 Канал.

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"Хотим сократить количество министерств на треть, сократить количество государственных служащих. Мы уже начали это делать. І в этом году сокращено 20 тысяч государственных вакансий", – сказал премьер.

В Украине появится "центр правительства"

По словам Шмыгаля, в правительстве уже работают над созданием "мощного центра правительства", который охватит все вспомогательные административные функции: юридическая поддержка, работа Кабмина в кадровой, бухгалтерско-финансовой сфере.

Шмыгаль объяснил, что министерства должны иметь небольшое количество очень качественных, квалифицированных специалистов, которые будут формировать государственную политику. А центр правительства должен качественно и быстро готовить документы, необходимые для министерства.

"Работаем над внедрением современной системы управления человеческими ресурсами в государственных органах. Уже есть пилотные системы, где эта система работает", – сказал премьер.

"Действие для госслужащих"

Шмыгаль объяснил, что в правительстве планируют запустить так называемую "Дію для госслужащих". По словам премьера, это "цифровизация через определенную геймификацию работы в госорганах".

Что этому предшествовало