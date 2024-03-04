Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Таким образом в ЕК прокомментировали различные заявления Урсулы фон дер Ляйен по согласованию переговорных рамок для Украины.

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Ранее во время конференции в Брюсселе она заявила, что рамки будут готовы после выборов в Европарламент, к середине июня. А во время визита в Киев фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия разработает переговорную рамку до середины марта.

Когда возможно утверждение переговорной рамки

Представитель Еврокомиссии Мамер отметил, что середина июня – это предположение фон дер Ляйен, когда Европейский Совет может утвердить окончательный формат рамки. Лишь после этого может быть созвана межправительственная конференция, которая ознаменует официальный старт переговоров.

Вопрос заключается в том, и это также подразумевалось в ее ответе, когда Совет будет в состоянии принять рамки, и ее лучшим предположением было то, что это произойдет позже,

– сказал Эрик Мамер.

В Еврокомиссии отметили, что принятие переговорных рамок – это компетенция Европейского Совета, который должен единогласно одобрить предложение ЕК. Будет ли этот вопрос на повестке дня во время саммита ЕС, который состоится 21-22 марта – в Еврокомиссии не комментируют. Там говорят, что после принятия рамок должно состояться первое заседание межправительственной конференции, которую созывает председательствующая страна в Совете ЕС.

Отметим, если европейские лидеры примут переговорную рамку в течение июня, то вероятнее всего созыв межправительственной конференции будет зависеть от Венгрии. Эта страна будет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля.

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Украина надеется получить переговорную рамку уже в марте

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции сегодня, 4 марта, сообщил, что Украина может получить переговорную рамку по вступлению в Европейский союз еще до конца этого месяца.

Сегодня мы на этапе получения соответствующей переговорной рамки от Еврокомиссии. Надеюсь, что в марте мы ее получим. Мы также работаем над началом переговоров с Еврокомиссией, с Евросоюзом о вступлении Украины,

– заявил Шмыгаль.

Справка. Переговорная рамка – это техническое задание которое охватывает различные аспекты будущих переговоров о членстве в ЕС со страной-кандидатом.

Премьер также отметил, что переговоры будут предусматривать проведение соответствующего скрининга.

"Первым мы просили ЕК на границе с Польшей начать скрининг аграрной сферы. Этот скрининг будет состоять из трех направлений. Поговорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время ее визита в Киев недавно", – рассказал он.

Он надеется, что это изменит подход Еврокомиссии. Премьер пояснил, что скрининг нужен для того, чтобы Украина продемонстрировала, что мы экспортируем в Европу товар, аграрную продукцию надлежащего качества, что статистика соответствует правде, действующим условиям.

Мы конечно же работаем над тем чтобы, это произошло уже в марте – переговорная рамка и открытие первого скрининга. Первых шагов по переговорам. Соответственно это такой уже юридически крайний шаг перед непосредственно политическим решением о принятии страны в ЕС,

– заявил премьер.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС