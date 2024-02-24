На пресс-конференции в Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о важном этапе в процессе евроинтеграции Украины, – информирует 24 Канал со ссылкой на телемарафон. Она отметила, что членство в ЕС значительно укрепит безопасность нашего государства.
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Членство в ЕС: безопасность и реформы
Урсула фон дер Ляйен отметила, что уже начат процесс скрининга – то есть адаптации украинского законодательства к европейскому. Он требует значительных усилий и соблюдения графика.
Чиновница призвала Украину выполнить все рекомендации Еврокомиссии для достижения прогресса в переговорах.
Мы уже начали процесс скрининга, там очень много работы и большой график. Я вас призываю выполнить рекомендации Еврокомиссии. А с нашей стороны Еврокомиссия в середине марта предоставит общую рамку для переговоров,
– заявила Урсула фон дер Ляйен.
Это заявление стало ответом на ожидания многих украинцев, которые стремятся видеть свою страну частью европейской семьи.
Процесс вступления в ЕС является сложным и длительным, но определение четких сроков является позитивным сигналом для Украины, которая продолжает реформировать свою экономику и законодательство в соответствии с европейскими стандартами.
Больше об этом
- В декабре 2023 года на саммите в Брюсселе лидеры стран-членов ЕС одобрили начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Это стало очередным свидетельством успешности евроинтеграционных процессов нашего государства, которые продолжаются как минимум с 2014 года.
- Переговорная рамка, которая сейчас формируется, будет включать технические задания и охватывать различные аспекты будущих переговоров. В частности, говорится порядок открытия и закрытия переговорных глав, определение четких этапов переговоров.
- Посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов отмечал, что процесс скрининга украинского законодательства продолжается. Ожидается, что Еврокомиссия представит новую оценку и переговорные рамки в начале марта 2024 года, как об этом говорила Урсула фон дер Ляйен.
- Также посол ЕС в Украине Катарина Матернова выражала оптимизм относительно возможности старта переговоров весной, что свидетельствует о позитивных ожиданиях со стороны европейских партнеров и их решимости.