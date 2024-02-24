На пресконференції в Києві глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про важливий етап у процесі євроінтеграції України, – інформує 24 Канал з посиланням на телемарафон. Вона наголосила, що членство в ЄС значно зміцнить безпеку нашої держави.

Дивіться також "Тигр на папері" – готуватися до найгіршого․ Які шанси в Європи вистояти у війні без США?

Членство в ЄС: безпека та реформи

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вже розпочато процес скринінгу – тобто адаптації українського законодавства до європейського. Він вимагає значних зусиль та дотримання графіку.

Посадовиця закликала Україну виконати всі рекомендації Єврокомісії для досягнення прогресу в переговорах.

Ми вже почали процес скринінгу, там дуже багато роботи та великий графік. Я вас заохочую виконати рекомендації Єврокомісії. А з нашого боку Єврокомісія в середині березня надасть загальну рамку для переговорів,

– заявила Урсула фон дер Ляєн.

Ця заява стала відповіддю на очікування багатьох українців, які прагнуть бачити свою країну частиною європейської родини.

Процес вступу до ЄС є складним і тривалим, але визначення чітких термінів є позитивним сигналом для України, яка продовжує реформувати свою економіку та законодавство відповідно до європейських стандартів.

Більше про це