Станом на лютий 2024 року активно відбувається процес скринінгу українського законодавства – тобто аналіз адаптації законодавства України на відповідність до права ЄС. Про це посол повідомив під час брифінгу, – передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Україна на шляху до Євросоюзу

Очільник Місії України при Євросоюзі повідомив, що Київ працює разом з Єврокомісією та державами-членами ЄС відповідно до затвердженого плану.

Зокрема, Україна працює над виконанням чотирьох рекомендацій, які раніше представила Єврокомісія. Всеволод Ченцов очікує, що нову оцінку Європейська комісія презентує на початку березня 2024 року.

Якщо все вчасно буде виконано з нашого боку, то на початку березня Єврокомісія може представити цей звіт, відповідно, держави-члени матимуть достатньо часу оцінити звіт і ухвалити рішення про скликання першої міжурядової конференції,

– сказав посол.

Ченцов додав, що раніше у Брюсселі говорили, що звіт від Єврокомісії та переговорні рамки будуть представлені в березні. За його словами, українська сторона розраховує, що "все буде вчасно" і зараз немає підстав сумніватися у виконанні домовленостей.

Паралельно з тим Єврокомісія вже розпочала аналізувати відповідність українського законодавства до європейського. Зараз ведеться скринінг по першому кластеру, а саме по лінії міністерства юстиції.

Зверніть увагу! Посол також закликав "не драматизувати ситуацію" і наголосив, що те, що деякі країни-кандидати робили роками під час євроінтеграції, Україна виконує за тижні.

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