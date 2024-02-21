Кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі X (раніше Twitter) написав, що посли ЄС дали "зелене світло" 13-му пакету санкцій ЄС. Згодом це підтвердила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Скоро ЄС представить 13-й пакет санкцій проти Росії

За даними джерел Reuters у ЄС, новий пакет охоплює близько 200 юридичних і фізичних осіб.

Він має бути опублікований якраз перед 24 лютого,

– повідомив Рікард Йозвяк.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала угоду послів щодо 13-го пакету санкцій проти Росії і зазначила, що важливо продовжувати чинити тиск на Кремль.

Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Ввівши загалом 2000 списків, ми продовжуємо чинити сильний тиск на Кремль. Ми також продовжуємо скорочувати доступ Росії до безпілотників,

– написала вона.

Боррель розкрив деталі санкційного пакета

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що до пакету санкцій додадуть майже 200 фізичних та юридичних осіб. Однак це ще не все – нові санкції будуть направлені на блокування "лазівок" для обходу санкцій.

За словами Борреля, у рамках 13-го пакету ЄС запровадить більше заходів проти організацій, які залучені для обходу санкцій Росією, а також оборонного та військового секторів.

Варто зазначити, що наразі ЄС прийняв 12 пакетів санкцій проти Росії. Останній пакет санкцій Рада прийняла 18 грудня 2023 року.