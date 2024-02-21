Корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети X (ранее Twitter) написал, что послы ЕС дали "зеленый свет" 13-му пакету санкций ЕС. Впоследствии это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Скоро ЕС представит 13-й пакет санкций против России

По данным источников Reuters в ЕС, новый пакет охватывает около 200 юридических и физических лиц.

Он должен быть опубликован как раз перед 24 февраля,

– сообщил Рикард Йозвяк.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала соглашение послов по 13-му пакету санкций против России и отметила, что важно продолжать оказывать давление на Кремль.

Мы должны продолжать ослаблять военную машину Путина. Введя всего 2000 списков, мы продолжаем оказывать сильное давление на Кремль. Мы также продолжаем сокращать доступ России к беспилотникам,

– написала она.

Боррель раскрыл детали санкционного пакета

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что в пакет санкций добавят почти 200 физических и юридических лиц. Однако это еще не все – новые санкции будут направлены на блокирование "лазеек" для обхода санкций.

По словам Борреля, в рамках 13-го пакета ЕС введет больше мер против организаций, которые привлечены для обхода санкций Россией, а также оборонного и военного секторов.

Стоит отметить, что сейчас ЕС принял 12 пакетов санкций против России. Последний пакет санкций Совет принял 18 декабря 2023 года.