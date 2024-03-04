Про це заявив речник ЄК Ерік Мамер, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Таким чином в ЄК прокоментували різні заяви Урсули фон дер Ляєн щодо узгодження переговорних рамок для України.

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Раніше під час конференції у Брюсселі вона заявила, що рамки будуть готові після виборів в Європарламент, до середини червня. А під час візиту до Києва фон дер Ляєн сказала, що Єврокомісія розробить переговорну рамку до середини березня.

Коли можливе затвердження переговорної рамки

Речник Єврокомісії Мамер зазначив, що середина червня – це припущення фон дер Ляєн, коли Європейська Рада може затвердити остаточний формат рамки. Лише після цього може бути скликала міжурядова конференція, яка ознаменує офіційний старт переговорів.

Питання полягає в тому, і це також малося на увазі в її відповіді, коли Рада буде в змозі ухвалити рамки, і її найкращим припущенням було те, що це станеться пізніше,

– сказав Ерік Мамер.

В Єврокомісії наголосили, що ухвалення переговорних рамок – це компетенція Європейської Ради, яка має одноголосно схвалити пропозицію ЄК. Чи буде це питання на порядку денному під час саміту ЄС, який відбудеться 21 – 22 березня – в Єврокомісії не коментують. Там кажуть, що після ухвалення рамок має відбутися перше засідання міжурядової конференції, яку скликає країна, що головує в Раді ЄС.

Зазначимо, якщо європейські лідери ухвалять переговорну рамку упродовж червня, то найімовірніше скликання міжурядової конференції буде залежати від Угорщини. Ця країна буде головувати в Раді ЄС з 1 липня.

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Україна сподівається отримати переговорну рамку вже в березні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції сьогодні, 4 березня, повідомив, що Україна може отримати переговорну рамку щодо вступу в Європейський Союз ще до кінця цього місяця.

Сьогодні ми на етапі отримання відповідної переговорної рамки від Єврокомісії. Сподіваюсь, що в березні ми її отримаємо. Ми також працюємо над початком перемовин з Єврокомісією, з Євросоюзом про вступ України,

– заявив Шмигаль.

Довідка. Переговорна рамка – це технічне завдання яке охоплює різноманітні аспекти майбутніх перемовин про членство в ЄС з країною-кандидатом.

Прем'єр також зазначив, що перемовини будуть передбачати проведення відповідного скринінгу.

"Першим ми просили ЄК на кордоні з Польщею розпочати скринінг аграрної сфери. Цей скринінг буде складатись з трьох напрямків. Поговорили про це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва нещодавно", – розповів він.

Він сподівається, що це змінить підхід Єврокомісії. Прем'єр пояснив, що скринінг потрібний для того, щоб Україна продемонструвала, що ми експортуємо в Європу товар, аграрну продукцію належної якості, що статистика відповідає правді, чинним умовам.

Ми звичайно ж працюємо над тим щоб, це відбулося вже в березні – переговорна рамка і відкриття першого скринінгу. Перших кроків по перемовинах. Відповідно це такий вже юридично крайній крок перед безпосередньо політичним рішенням про прийняття країни в ЄС,

– заявив прем'єр.

Переговори щодо вступу України в ЄС