Міжурядова конференція, яка відкриває переговори про вступ України до ЄС, може відбутися після європейських виборів, розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Про це вона сказала кореспондентці 24 Каналу у Брюсселі Софії Назаренко.
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У Брюсселі триває робота
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС все ще працює над розробкою переговорних рамок для України. Міжурядова конференція, яка фактично передбачає початок переговорів про вступ, може відбутися після виборів до Європарламенту.
За словами фон дер Ляєн, Єврокомісія робить прогрес у процесі скринінгу. Втім, у Брюсселі все ще працюють над формуванням переговорних рамок, які, скоріш за все, будуть готові влітку.
Я думаю, що вона буде готова не до європейських виборів, а після них, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій. Це займе певний час, але я думаю, що приблизно на початку літа ми будемо готові (провести міжурядову конференцію – 24 Канал),
– сказала президентка Європейської комісії.
Крім того, вона відповіла і на питання щодо виборів в Україні. Фон дер Ляєн наголосила, що це "внутрішні справи України".
Стефанішина розповіла, коли стартують переговори про вступ до ЄС
- Єврокомісія розпочала процес скринінгу українського законодавства на відповідність до чинного законодавства ЄС. Крім того, сьогодні Україна та Єврокомісія також узгодили графік подальших зустрічей на шляху до ЄС.
- Про це за результатами зустрічі з єврокомісаром з питань розширення ЄС Олівером Варгеї повідомила міністерка з питань євроінтеграції України Ольга Стефанішина.
- Міністерка з питань євроінтеграції каже, що скринінг – це тривалий та нелегкий процес, який передбачає секторальні зустрічі по всім напрямкам майбутніх переговорів. Вона зазначила, що скринінг сфери фундаментальних прав триватиме близько двох місяців. Міністерка також відзначила, що засідання Європейської Ради в березні "дасть імпульс" переговорному процесу. Українська сторона сподівається, що довиконання чотирьох реформ, які все ще вимагає Єврокомісія, прискорить ухвалення переговорної рамки та відкриття першого раунду переговорів.