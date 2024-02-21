Межправительственная конференция, которая открывает переговоры о вступлении Украины в ЕС, может состояться после европейских выборов, рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сказала корреспонденту 24 Канала в Брюсселе Софии Назаренко.
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В Брюсселе продолжается работа
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС все еще работает над разработкой переговорных рамок для Украины. Межправительственная конференция, которая фактически предусматривает начало переговоров о вступлении может состояться после выборов в Европарламент.
По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия делает прогресс в процессе скрининга. Впрочем, в Брюсселе все еще работают над формированием переговорных рамок, которые, скорее всего, будут готовы летом.
Я думаю, что она будет готова не до европейских выборов, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это займет определенное время, но я думаю, что примерно, в начале лета, мы будем готовы (провести межправительственную конференцию – 24 канал),
– сказала президент Европейской комиссии.
Кроме того, она ответила и на вопрос о выборах в Украине. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это "внутренние дела Украины".
Стефанишина рассказала, когда стартуют переговоры о вступлении в ЕС
- Еврокомиссия начала процесс скрининга украинского законодательства на соответствие действующему законодательству ЕС. Кроме того, сегодня Украина и Еврокомиссия также согласовали график дальнейших встреч на пути к ЕС.
- Об этом по результатам встречи с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Оливером Варгеи сообщила министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина.
- Министр по вопросам евроинтеграции говорит, что скрининг – это длительный и нелегкий процесс, который предусматривает секторальные встречи по всем направлениям будущих переговоров. Она отметила, что скрининг сферы фундаментальных прав продлится около двух месяцев. Министр также отметила, что заседание Европейского совета в марте "даст импульс" переговорному процессу. Украинская сторона надеется, что довыполнение четырех реформ, которые все еще требует Еврокомиссия, ускорит принятие переговорной рамки и открытие первого раунда переговоров.