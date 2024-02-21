Межправительственная конференция, которая открывает переговоры о вступлении Украины в ЕС, может состояться после европейских выборов, рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом она сказала корреспонденту 24 Канала в Брюсселе Софии Назаренко.

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В Брюсселе продолжается работа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС все еще работает над разработкой переговорных рамок для Украины. Межправительственная конференция, которая фактически предусматривает начало переговоров о вступлении может состояться после выборов в Европарламент.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия делает прогресс в процессе скрининга. Впрочем, в Брюсселе все еще работают над формированием переговорных рамок, которые, скорее всего, будут готовы летом.

Я думаю, что она будет готова не до европейских выборов, а после них, потому что я вижу развитие различных переговорных позиций. Это займет определенное время, но я думаю, что примерно, в начале лета, мы будем готовы (провести межправительственную конференцию – 24 канал),

– сказала президент Европейской комиссии.

Кроме того, она ответила и на вопрос о выборах в Украине. Фон дер Ляйен подчеркнула, что это "внутренние дела Украины".

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