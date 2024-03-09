Про те, що найближчими місяцями на український Кабмін чекають серйозні скорочення, попередньо повідомляв прем'єр Денис Шмигаль. NV з посиланням на джерела в Офісі президента (ОП) пише, що наразі йдеться про розформування щонайменше 5 міністерств із 19 наявних.

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При цьому видання зазначає, що жодних робочих груп із цього приводу в уряді ще не збирали.

"Частина функцій скорочених міністерств перейде під управління офісу прем'єра, — у так званий Центр уряду. А ось змінювати самого Шмигаля, незважаючи на чутки, президент поки що не планує", – ідеться у статті.

Шмигаля змінювати не будуть

За даними видання, ставлення до Шмигаля позитивне. Крім того, він не набрав такої кількості негативу, через який на нього можна повісити всі "гріхи" і прибрати з посади. Водночас, за даними видання, на крісло глави уряду розглядали Юлію Свириденко – першого віцепрем'єра та міністра економіки, а також Олексія Чернишова – СЕО НАК Нафтогаз України.

Скорочення уряду: що відомо

Згідно із заявою Шмигаля, уряд веде роботу зі зміни формату. Зокрема, щодо скорочення кількості міністерств.

"Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців", – сказав глава Кабміну. І додав, що влада також працює над створенням сильного Центру уряду, який зосередить на собі допоміжні, адміністративні функції.

До цього, 25 лютого президент Володимир Зеленський повідомив про дискусію щодо скорочення відомств, і головною причиною таких скорочень є дефіцит грошей.

Конкретики в обох заявах було мало. При цьому видання пише, що насамперед "під ніж" можуть піти міністерства, у яких немає призначених керівників, або ті, чиї функції фактично здатні виконувати інші відомства. Це – о'бєднання "соціальних" міністерств.

"Питання є і до деяких міністрів, і до віцепрем'єрів, наприклад, до Ірини Верещук, — її Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій планують розформувати", – цитує NV співрозмовника редакції з ОП.

Також прибрати можуть Міністерство культури та інформполітики, яке поки що не має свого керівника, і розподілити його функції між іншими відомствами. І Міністерство агрополітики, об'єднавши його з Мінекономіки.

Водночас джерело редакції в уряді повідомило, що 40% документації, яка зараз є щодо євроінтеграційних процесів, стосується аграрної теми. Це складні процеси, які Мінекономіки "не потягне". Наміру скорочувати Мінагро – немає.

Також на Банковій розглядати імовірність скоротити Міністерство ветеранів і передати його функції Мінсоцполітики. Наразі від цього відмовилися, і нинішнього в.о. керівника Мінветеранів Олександра Порхуна планують призначити міністром.