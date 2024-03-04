Дискуссия вокруг существования Минветеранов до сих пор продолжается и должна быть завершена в этом году. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время ежегодной пресс-конференции по итогам 4 лет работы правительства.

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Шмыгаль считает, что на период войны, а также после ее завершения Минветеранов должно функционировать.

Кроме определенного символизма и приоритетности, это важный момент, который будет нужен нашей стране на момент демобилизации, когда большое количество людей одновременно станут ветеранами и будут нуждаться в значительной поддержке,

– отметил премьер.

По его мнению, основная проблема – неопределенность в формате работы. Сейчас дискуссия заключается в том, должно ли это быть отдельное министерство, или мощная часть социальной политики государства. Впрочем, он уверен, что этот вопрос будет решен в течение года.

Премьер также отметил, что сейчас обсуждается эффективность деятельности Министерства ветеранов и решения вопросов ветеранской политики, учитывая сегодняшние потребности ветеранов.

"Мы понимаем, что ключевые направления – это переход от военной жизни к гражданской, возвращение ветерана домой, его реабилитация, образование, здоровье, работа, жилье. Это те вещи, которые должны быть реализованы в ветеранской политике. И мы активно над этим работаем сейчас", – добавил Шмыгаль.

Что рассказал Шмыгаль во время пресс-конференции: основное