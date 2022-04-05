Скоєні росіянами зґвалтування – воєнні злочини без терміну давності, – Монастирський

Денис Монастирський наголосив на тому, що російські солдати відповідатимуть за кожне зґвалтування, яке скоїли в Україні. Адже це воєнні злочини, які не мають терміну давності.

Проте, на його думку, має відповідати перед законом і керівництво солдатів, які це робили. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інтерв'ю глави МВС Спільному мовнику 5 квітня.

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Затримувати будуть навіть в інших країнах

Наразі правоохоронці посилено працюють на усіх звільнених від ворога територіях. Слідчі збирають усі наявні докази злочинів і матеріали ДНК.

Коли б не знайшли винуватця, він у будь-якому разі буде притягнутий до відповідальності. Його буде оголошено в розшук, і в будь-якій країні він буде затриманий і переданий українському правосуддю,

– сказав міністр.

Він додав, що Нацгвардія на звільнених територіях знайшла перелік бійців військової частини. Тепер, зокрема, ці списки допоможуть ідентифікувати ворожих військовиків, які були на Київщині.

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