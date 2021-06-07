На словах Байден підтримує відносини з ЄС, але його дії свідчать про інше, – Politico

Журналісти видання Politico заявили, що Джо Байден підтримує відносини з Євросоюзом лише на словах. На їхню думку, найяскравішим навіть нав'язливим центром зовнішньої політики президента США є Китай.

Представники ЗМІ зазначають, що нова американська адміністрація вважає китайську державу явним спадкоємцем "холодної війни". У Білому домі впевнені, що це глобальний та ідеологічний виклик наступного покоління.

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У команді Джо Байдена неодноразово називали союзників головною перевагою США у боротьбі проти Китаю. Європа хоч і важлива у цьому протистоянні, але не є центральним фронтом і може зіграти у кращому випадку лише допоміжну роль.

Питання "Північного потоку-2"

Politico пише, що увага американської адміністрації до Китаю витісняє навіть найбільш суперечливе європейське політичне питання "Північного потоку-2". Відомо, що це проєкт підтримує Німеччина, але більшість країн Заходу виступають проти газогону.

Заради того, щоб не псувати відносини з Берліном Джо Байден ухвалив рішення не вводити санкції проти німецької компанії, яка будує трубопровід. У Білому домі пояснювали такі дії важливістю збереження хороших зв'язків із Німеччиною.

Проте, журналісти знайшли іншу причину: глобальним фактором, про який йде мова, майже напевно був Китай, з яким Німеччина має потужні торговельні відносини. Тому Берлін може стати найважливішим європейським союзником США для стримування Пекіна.

Це дало причини вважати, що американська адміністрація надає пріоритет підтримці спільного фронту з Німеччиною проти Китаю, а не збереженню солідарності з країнами Центральної та Східної Європи проти Росії.

Журналісти зазначають, наразі все йде до того, що у довгостроковій перспективі США та Європа втратять ключову можливість створити справжнє партнерство.

Представники ЗМІ додають, що за 70 років партнерства Сполучені Штати розчарувались в Європі. Її пасивність призвела до того, що американці поводяться зі союзниками як з "дітьми", яким не можна дозволяти самостійно піклуватися про себе.

Видання резюмує, що це величезна втрата для обох сторін. США хочуть глибокої та справжньої європейської підтримки у стримуванні агресивної політики Китаю. Разом вони б могли досягти поставлених цілей, але жодна зі сторін не бажає розірвати цикл "хворобливої взаємозалежності".