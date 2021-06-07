На словах Байден поддерживает отношения с ЕС, но действия свидетельствуют о другом, – Politico

Журналисты издания Politico заявили, что Джо Байден поддерживает отношения с Евросоюзом лишь на словах. По их мнению, самым ярким, даже навязчивым центром внешней политики президента США является Китай.

Представители СМИ отмечают, что новая американская администрация считает китайское государство явным наследником холодной войны. В Белом доме уверены, что это глобальный и идеологический вызов следующего поколения.

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В команде Джо Байдена неоднократно называли союзников главным преимуществом США в борьбе против Китая. Европа хоть и важна в этом противостоянии, но не является центральным фронтом и может сыграть в лучшем случае лишь вспомогательную роль.

Вопрос "Северного потока-2"

Politico пишет, что внимание американской администрации к Китаю вытесняет даже самый противоречивый европейский политический вопрос "Северного потока-2". Известно, что этот проект поддерживает Германия, но большинство стран Запада выступают против газопровода.

Ради того, чтобы не портить отношения с Берлином Джо Байден принял решение не вводить санкции против немецкой компании, которая строит трубопровод. В Белом доме объясняли такие действия важностью сохранения хороших связей с Германией.

Тем не менее журналисты нашли другую причину: глобальным фактором, о котором идет речь, почти наверняка был Китай – с ним Германия имеет мощные торговые отношения. Поэтому Берлин может стать важнейшим европейским союзником США для сдерживания Пекина.

Это дало основания полагать, что американская администрация отдает приоритет поддержке совместного фронта с Германией против Китая, а не сохранению солидарности со странами Центральной и Восточной Европы против России.

Журналисты отмечают, что пока все идет к тому, что в долгосрочной перспективе США и Европа потеряют ключевую возможность создать настоящее партнерство.

Представители СМИ добавляют, что за 70 лет партнерства Соединенные Штаты разочаровались в Европе. Ее пассивность привела к тому, что американцы ведут себя с союзниками как с "детьми", которым нельзя позволять самостоятельно заботиться о себе.

Издание резюмирует, что это огромная потеря для обеих сторон. США хотят глубокой и настоящей европейской поддержки в сдерживании агрессивной политики Китая. Вместе они бы могли достичь поставленных целей, но ни одна из сторон не желает разорвать цикл "болезненной взаимозависимости".