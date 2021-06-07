Представители СМИ отмечают, что новая американская администрация считает китайское государство явным наследником холодной войны. В Белом доме уверены, что это глобальный и идеологический вызов следующего поколения.

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В команде Джо Байдена неоднократно называли союзников главным преимуществом США в борьбе против Китая. Европа хоть и важна в этом противостоянии, но не является центральным фронтом и может сыграть в лучшем случае лишь вспомогательную роль.

Вопрос "Северного потока-2"

Politico пишет, что внимание американской администрации к Китаю вытесняет даже самый противоречивый европейский политический вопрос "Северного потока-2". Известно, что этот проект поддерживает Германия, но большинство стран Запада выступают против газопровода.

Ради того, чтобы не портить отношения с Берлином Джо Байден принял решение не вводить санкции против немецкой компании, которая строит трубопровод. В Белом доме объясняли такие действия важностью сохранения хороших связей с Германией.

Тем не менее журналисты нашли другую причину: глобальным фактором, о котором идет речь, почти наверняка был Китай – с ним Германия имеет мощные торговые отношения. Поэтому Берлин может стать важнейшим европейским союзником США для сдерживания Пекина.

Это дало основания полагать, что американская администрация отдает приоритет поддержке совместного фронта с Германией против Китая, а не сохранению солидарности со странами Центральной и Восточной Европы против России.

Обратите внимание! Журналисты отмечают, что пока все идет к тому, что в долгосрочной перспективе США и Европа потеряют ключевую возможность создать настоящее партнерство.

Представители СМИ добавляют, что за 70 лет партнерства Соединенные Штаты разочаровались в Европе. Ее пассивность привела к тому, что американцы ведут себя с союзниками как с "детьми", которым нельзя позволять самостоятельно заботиться о себе.

Издание резюмирует, что это огромная потеря для обеих сторон. США хотят глубокой и настоящей европейской поддержки в сдерживании агрессивной политики Китая. Вместе они бы могли достичь поставленных целей, но ни одна из сторон не желает разорвать цикл "болезненной взаимозависимости".