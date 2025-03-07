Зможе будь-який чоловік: прості десерти на 8 березня
Десерт – це не просто можливість потішити кохану, а й виразити свою любов в особливий спосіб. Не варто лякатися, ці десерти готувати легко, а результат вийде казковим.
Десерт – важливий додаток до будь-якого свята, а для 8 березня і поготів. Які десерти в цей день можуть прийти на допомогу чоловікам – розповідає 24 Канал.
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Десерт із зефіру та вершків
- Час: 5 хвилин + застигання
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 2 зефіри;
– 120 мілілітрів вершків (20%);
Приготування:
- Найпростіший десерт. Зефір нарізаємо, додаємо до вершків та збиваємо у блендері.
- Отриманий крем охолоджуємо.
- Чудово смакує з ранковою кавою.
Шоколадний "гормон щастя"
- Час: 20 хвилин
- Порцій:
Інгредієнти:
– 180 грамів чорного шоколаду;
– 50 мілілітрів вершків;
– 2 столові ложки згущеного молока;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка коньяку;
– 10 – 12 заморожених вишень без кісточок;
– 50 грамів бісквітного печива або бісквітної крихти;
– 2 столові ложки кокосової стружки.
Приготування:
- Завчасно розморозьте вишні при кімнатній температурі та дістаньте масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Змішайте бісквітні крихти з кокосовою стружкою.
- Застеліть форми для кексів харчовою плівкою, посипте дно бісквітно-кокосовою сумішшю.
- У каструльці з подвійним дном з'єднайте вершки, шматочки шоколаду та згущене молоко. Нагрівайте майже до кипіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню та додайте масло, коньяк і вишні.
- Вилийте шоколадну суміш на бісквітні крихти, зверху посипте залишком суміші та злегка притисніть. Наповніть форми наполовину.
- Помістіть десерт у морозильну камеру на ніч. Вранці насолоджуйтеся смачним десертом.
Пудинг у склянці
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 0,5 літра молока;
– 140 грамів цукру;
– 100 грамів білого шоколаду;
– 60 грамів вершкового масла;
– 30 грамів какао-порошку;
– 2 яйця;
– 6 столових ложок борошна;
– 160 грамів печива.
Приготування:
- Розбийте яйця у миску і збийте їх блендером або вінчиком вручну.
- Розтопіть вершкове масло у каструлі на невеликому вогні. Можна також скористатися мікрохвильовою піччю.
- Додайте до розтопленого масла борошно і цукор, перемішайте, потім додайте молоко.
- Додайте шматочки білого шоколаду і дочекайтеся, поки вони розчиняться.
- Тонкою цівкою влийте збиті яйця, постійно помішуючи масу.
- Проваріть пудинг до загустіння, потім поділіть на дві рівні частини.
- В одну частину додайте какао-порошок і перемішайте.
- Дочекайтеся, поки пудинги охолонуть, потім перекладіть їх у одноразові кондитерські мішки.
- Подрібніть печиво у пакеті за допомогою качалки.
- У склянку або креманку викладіть шар печива, шар пудингу і так далі.
- Поставте десерт у холодильник на 20 – 30 хвилин.
- Перед подачею прикрасьте печивом.
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