Яку цибулю класти в суп, а яку залишити для салатів: підказки на всі випадки життя
Суп може змінити колір і смак ще до того, як його скуштують – достатньо обрати не той сорт цибулі. Саме тому для бульйону і для салату краще працюють різні види цього овоча.
Біла або жовта цибуля дає супу чистий колір і м’якший смак, тоді як червона в бульйоні поводиться зовсім інакше. Усе впирається не лише в сорт, а й у те, як саме ви готуєте овоч: нарізку, вогонь і час пасерування.
Чому біла цибуля краща для супу?
У білій цибулі більше природних цукрів і менше сірчаних сполук, які відповідають за різку гостроту. Під час пасерування ці цукри м’яко карамелізуються і створюють для супу солодкувату основу без зайвої гіркоти.
Ще один плюс – бульйон залишається прозорим. У білій цибулі майже немає пігментів, які могли б змінити колір страви.
Секрет використання цибулі / Фото Pexels
Чим червона цибуля відрізняється?
Червона цибуля містить антоціани – рослинні пігменти, які є також у чорниці, червоній капусті та деяких сортах винограду. Саме вони й надають їй яскравого кольору.
Але під час нагрівання ці пігменти руйнуються. У результаті страва може набути рожевого або бурого відтінку. За науковими оглядами, антоціани зосереджені переважно у зовнішніх лусках, тому їхня концентрація в межах однієї цибулини може бути нерівномірною.
Саме тому червона цибуля краще працює в салатах: у сирому вигляді вона додає соковитості та легкої пікантності, не перебиваючи смак інших овочів.
Що важливіше за сорт?
Не менше значення має і спосіб нарізки. Великі шматки віддають смак поступово, а дрібна нарізка швидше розварюється і більше підходить для супів-пюре.
Ще одне правило – пасерувати цибулю на помірному вогні лише до прозорості. Якщо пересмажити її до темної скоринки, з’явиться гіркота, яка легко зіпсує весь суп.
Коли червону цибулю все ж можна брати?
Її можна додати, якщо за рецептом потрібен рожевий відтінок, наприклад, у холодних борщах. Також червона цибуля може підійти для страв, які не потребують тривалого варіння.
Для класичного прозорого бульйону її краще не брати, якщо є альтернатива. Обдавати цибулю окропом перед додаванням у суп не потрібно: зайва гострота й так зникає під час пасерування або варіння.