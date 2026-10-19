Білі гриби в сметані з баношем: як приготувати ароматну страву за домашнім рецептом

Білі гриби в сметані можуть звучати як проста страва, але саме в них ховається той самий лісовий аромат, який миттєво робить вечерю особливою.

Банош з білими грибами може стати для вас справжнім кулінарним відкриттям цієї осені. Це та страва, яку точно варто спробувати кожному, радить інстаграм anny.cooking. Як приготувати банош з білими грибами Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

для грибів у сметані:

– 600 – 700 грамів білих грибів;

– 1 цибулина;

– 1 зубчик часнику;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 100 мілілітрів вершків будь-якої жирності;

– 200 грамів сметани;

– 1 лавровий лист;

– петрушка;

банош:

– 300 мілілітрів води;

– 300 мілілітрів молока;

– 100 грамів дрібної кукурудзяної крупи;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 30 грамів масла;

– 2 столові ложки сметани. Як приготувати банош з грибами: дивіться відео Приготування: Білі гриби ретельно очистьте від лісового сміття, промийте, обсушіть і наріжте великими шматочками, щоб вони зберегли соковитість і щільну структуру. Цибулю наріжте тонкими півкільцями або кубиками, часник подрібніть ножем. У глибокій сковороді чи сотейнику розігрійте трохи олії або вершкового масла, викладіть цибулю та обсмажте її на середньому вогні до появи легкого золотавого відтінку. Додайте до цибулі нарізані гриби та смажте 4 – 5 хвилин, періодично помішуючи, поки по краях шматочків не з'явиться тонка рум'яна скоринка. Влийте в сковороду 150 мілілітрів гарячої води, накрийте кришкою, зменшіть нагрів до помірного й тушкуйте приблизно 10 хвилин, поки зайва волога повністю не випарується. Зніміть кришку, всипте сіль, подрібнений часник і свіжомелений чорний перець. Введіть вершки та сметану, ретельно перемішайте дерев'яною лопаткою й доведіть соус до повільного кипіння. Щойно сметанна підлива прокипить 1 – 2 хвилини та злегка загусне, зніміть посуд із вогню. Покладіть 1 лавровий лист і дрібно посічену петрушку, накрийте кришкою та залиште настоятися на 5 – 7 хвилин. Для баношу в товстостінному сотейнику чи чавунному казанку з'єднайте 300 мілілітрів води з 300 мілілітрами молока, сіль та доведіть рідину до кипіння. Зменшіть вогонь до мінімуму й тонкою цівкою всипте кукурудзяну крупу, безперервно та енергійно збиваючи суміш вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок. Варіть кашу на повільному вогні при постійному помішуванні близько 3 – 5 хвилин. Щойно маса стане щільною та почне активно пузиритися, додайте 30 грамів вершкового масла та 2 столові ложки жирної сметани. Добре вимішайте до однорідної шовковистості, накрийте кришкою й потримайте на найменшому нагріві ще 2 – 3 хвилини, щоб крупа остаточно дійшла до кремового стану. Викладіть гарячий ніжний банош у порційні глибокі тарілки, щедро полийте зверху білими грибами разом із гарячим сметанним соусом, а за бажанням посипте розкришеною солоною бринзою та хрусткими шкварками з грудинки.