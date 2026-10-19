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19 жовтня, 15:04
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Білі гриби в сметані з баношем: як приготувати ароматну страву за домашнім рецептом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Білі гриби в сметані можуть звучати як проста страва, але саме в них ховається той самий лісовий аромат, який миттєво робить вечерю особливою.

Банош з білими грибами може стати для вас справжнім кулінарним відкриттям цієї осені. Це та страва, яку точно варто спробувати кожному, радить інстаграм anny.cooking

Як приготувати банош з білими грибами

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4 

Інгредієнти
для грибів у сметані: 
– 600 – 700 грамів білих грибів;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 100 мілілітрів вершків будь-якої жирності;
– 200 грамів сметани;
– 1 лавровий лист;
– петрушка;
банош: 
– 300 мілілітрів води;
– 300 мілілітрів молока;
– 100 грамів дрібної кукурудзяної крупи;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 30 грамів масла;
– 2 столові ложки сметани.

Як приготувати банош з грибами: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Білі гриби ретельно очистьте від лісового сміття, промийте, обсушіть і наріжте великими шматочками, щоб вони зберегли соковитість і щільну структуру.
  2. Цибулю наріжте тонкими півкільцями або кубиками, часник подрібніть ножем.
  3. У глибокій сковороді чи сотейнику розігрійте трохи олії або вершкового масла, викладіть цибулю та обсмажте її на середньому вогні до появи легкого золотавого відтінку.
  4. Додайте до цибулі нарізані гриби та смажте 4 – 5 хвилин, періодично помішуючи, поки по краях шматочків не з'явиться тонка рум'яна скоринка.
  5. Влийте в сковороду 150 мілілітрів гарячої води, накрийте кришкою, зменшіть нагрів до помірного й тушкуйте приблизно 10 хвилин, поки зайва волога повністю не випарується.
  6. Зніміть кришку, всипте сіль, подрібнений часник і свіжомелений чорний перець.
  7. Введіть вершки та сметану, ретельно перемішайте дерев'яною лопаткою й доведіть соус до повільного кипіння.
  8. Щойно сметанна підлива прокипить 1 – 2 хвилини та злегка загусне, зніміть посуд із вогню.
  9. Покладіть 1 лавровий лист і дрібно посічену петрушку, накрийте кришкою та залиште настоятися на 5 – 7 хвилин.
  10. Для баношу в товстостінному сотейнику чи чавунному казанку з'єднайте 300 мілілітрів води з 300 мілілітрами молока, сіль та доведіть рідину до кипіння.
  11. Зменшіть вогонь до мінімуму й тонкою цівкою всипте кукурудзяну крупу, безперервно та енергійно збиваючи суміш вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок.
  12. Варіть кашу на повільному вогні при постійному помішуванні близько 3 –  5 хвилин.
  13. Щойно маса стане щільною та почне активно пузиритися, додайте 30 грамів вершкового масла та 2 столові ложки жирної сметани.
  14. Добре вимішайте до однорідної шовковистості, накрийте кришкою й потримайте на найменшому нагріві ще 2 – 3 хвилини, щоб крупа остаточно дійшла до кремового стану.
  15. Викладіть гарячий ніжний банош у порційні глибокі тарілки, щедро полийте зверху білими грибами разом із гарячим сметанним соусом, а за бажанням посипте розкришеною солоною бринзою та хрусткими шкварками з грудинки.