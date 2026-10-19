Білі гриби в сметані з баношем: як приготувати ароматну страву за домашнім рецептом
Білі гриби в сметані можуть звучати як проста страва, але саме в них ховається той самий лісовий аромат, який миттєво робить вечерю особливою.
Банош з білими грибами може стати для вас справжнім кулінарним відкриттям цієї осені. Це та страва, яку точно варто спробувати кожному, радить інстаграм anny.cooking.
Як приготувати банош з білими грибами
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
для грибів у сметані:
– 600 – 700 грамів білих грибів;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 100 мілілітрів вершків будь-якої жирності;
– 200 грамів сметани;
– 1 лавровий лист;
– петрушка;
банош:
– 300 мілілітрів води;
– 300 мілілітрів молока;
– 100 грамів дрібної кукурудзяної крупи;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 30 грамів масла;
– 2 столові ложки сметани.
Як приготувати банош з грибами: дивіться відео
Приготування:
- Білі гриби ретельно очистьте від лісового сміття, промийте, обсушіть і наріжте великими шматочками, щоб вони зберегли соковитість і щільну структуру.
- Цибулю наріжте тонкими півкільцями або кубиками, часник подрібніть ножем.
- У глибокій сковороді чи сотейнику розігрійте трохи олії або вершкового масла, викладіть цибулю та обсмажте її на середньому вогні до появи легкого золотавого відтінку.
- Додайте до цибулі нарізані гриби та смажте 4 – 5 хвилин, періодично помішуючи, поки по краях шматочків не з'явиться тонка рум'яна скоринка.
- Влийте в сковороду 150 мілілітрів гарячої води, накрийте кришкою, зменшіть нагрів до помірного й тушкуйте приблизно 10 хвилин, поки зайва волога повністю не випарується.
- Зніміть кришку, всипте сіль, подрібнений часник і свіжомелений чорний перець.
- Введіть вершки та сметану, ретельно перемішайте дерев'яною лопаткою й доведіть соус до повільного кипіння.
- Щойно сметанна підлива прокипить 1 – 2 хвилини та злегка загусне, зніміть посуд із вогню.
- Покладіть 1 лавровий лист і дрібно посічену петрушку, накрийте кришкою та залиште настоятися на 5 – 7 хвилин.
- Для баношу в товстостінному сотейнику чи чавунному казанку з'єднайте 300 мілілітрів води з 300 мілілітрами молока, сіль та доведіть рідину до кипіння.
- Зменшіть вогонь до мінімуму й тонкою цівкою всипте кукурудзяну крупу, безперервно та енергійно збиваючи суміш вінчиком, щоб уникнути утворення грудочок.
- Варіть кашу на повільному вогні при постійному помішуванні близько 3 – 5 хвилин.
- Щойно маса стане щільною та почне активно пузиритися, додайте 30 грамів вершкового масла та 2 столові ложки жирної сметани.
- Добре вимішайте до однорідної шовковистості, накрийте кришкою й потримайте на найменшому нагріві ще 2 – 3 хвилини, щоб крупа остаточно дійшла до кремового стану.
- Викладіть гарячий ніжний банош у порційні глибокі тарілки, щедро полийте зверху білими грибами разом із гарячим сметанним соусом, а за бажанням посипте розкришеною солоною бринзою та хрусткими шкварками з грудинки.