Банош с белыми грибами может стать для вас настоящим кулинарным открытием этой осенью. Это то блюдо, которое обязательно стоит попробовать каждому, советует инстаграм anny.cooking.
Как приготовить банош с белыми грибами
- Время приготовления: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
для грибов в сметане:
– 600 – 700 граммов белых грибов;
– 1 луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 100 миллилитров сливок любой жирности;
– 200 граммов сметаны;
– 1 лавровый лист;
– петрушка;
банош:
– 300 миллилитров воды;
– 300 миллилитров молока;
– 100 граммов мелкой кукурузной крупы;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 30 граммов масла;
– 2 столовые ложки сметаны.
Приготовление:
- Белые грибы тщательно очистите от лесного мусора, промойте, обсушите и нарежьте большими кусочками, чтобы они сохранили сочность и плотную структуру.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками, чеснок измельчите ножом.
- В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте немного растительного или сливочного масла, выложите лук и обжарьте его на среднем огне до появления легкого золотистого оттенка.
- Добавьте к луку нарезанные грибы и жарьте 4 – 5 минут, периодически помешивая, пока по краям кусочков не появится тонкая румяная корочка.
- Влейте в сковороду 150 миллилитров горячей воды, накройте крышкой, уменьшите огонь до умеренного и тушите примерно 10 минут, пока лишняя влага полностью не испарится.
- Снимите крышку, добавьте соль, измельченный чеснок и свежемолотый черный перец.
- Добавьте сливки и сметану, тщательно перемешайте деревянной лопаткой и доведите соус до медленного кипения.
- Как только сметанная подлива прокипит 1 – 2 минуты и слегка загустеет, снимите кастрюлю с огня.
- Положите 1 лавровый лист и мелко нарезанную петрушку, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 5 – 7 минут.
- Для баноша в толстостенном сотейнике или чугунном котелке смешайте 300 миллилитров воды с 300 миллилитрами молока, добавьте соль и доведите жидкость до кипения.
- Убавьте огонь до минимума и тонкой струйкой всыпьте кукурузную крупу, непрерывно и энергично взбивая смесь венчиком, чтобы избежать образования комочков.
- Варите кашу на медленном огне, постоянно помешивая, около 3 – 5 минут.
- Как только масса станет густой и начнет активно пузыриться, добавьте 30 граммов сливочного масла и 2 столовые ложки жирной сметаны.
- Хорошо перемешайте до однородной шелковистой консистенции, накройте крышкой и держите на самом слабом огне еще 2 – 3 минуты, чтобы крупа окончательно приобрела кремообразную консистенцию.
- Разложите горячий нежный банош по порционным глубоким тарелкам, щедро полейте сверху белыми грибами вместе с горячим сметанным соусом, а по желанию посыпьте раскрошенной соленой брынзой и хрустящими шкварками из грудинки.