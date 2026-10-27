Борщ, який наступного дня ще смачніший: старовинний рецепт на реберцях із квашениною

Борщ із квашеною капустою – класика пізньої осені та зими. Від традиційного варіанта зі свіжою капустою він відрізняється виразною, багатою кислинкою, глибшим ароматом і особливою щільністю бульйону.

Головний секрет вдалої страви полягає в черговості закладання інгредієнтів. Оскільки кислота квашеної капусти робить картоплю "скляною" та твердою, капусту обов'язково тушкують окремо до м'якості й додають у каструлю вже після того, як картопля повністю зварилася. А фінальне затовкування старим салом із часником дає той самий автентичний аромат сільської печі.

Як приготувати борщ з квашеною капустою?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

бульйон та м'ясна основа:

– 3 літри води;

– 600 грамів свинячих реберець або яловичини на кістці;

– 1 лавровий лист;

– 3 горошини запашного перцю;

овочева частина:

– 400 грамів квашеної капусти;

– 4 картоплини середнього розміру;

– 2 середні буряки;

– 1 морква;

– 1 ріпчаста цибуля;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 столові ложки смальцю або рослинної олії;

заправка та подача:

– 50 грамів солоного сала;

– 3 зубчики часнику;

– 1 пучок свіжої зелені (кріп і петрушка);

– сіль та мелений чорний перець на смак.

Приготування: