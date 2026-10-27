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27 жовтня, 08:22
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Борщ, який наступного дня ще смачніший: старовинний рецепт на реберцях із квашениною

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Борщ із квашеною капустою – класика пізньої осені та зими. Від традиційного варіанта зі свіжою капустою він відрізняється виразною, багатою кислинкою, глибшим ароматом і особливою щільністю бульйону.

Головний секрет вдалої страви полягає в черговості закладання інгредієнтів. Оскільки кислота квашеної капусти робить картоплю "скляною" та твердою, капусту обов'язково тушкують окремо до м'якості й додають у каструлю вже після того, як картопля повністю зварилася. А фінальне затовкування старим салом із часником дає той самий автентичний аромат сільської печі.

Як приготувати борщ з квашеною капустою? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6 

Інгредієнти: 
бульйон та м'ясна основа: 
– 3 літри води; 
– 600 грамів свинячих реберець або яловичини на кістці; 
– 1 лавровий лист; 
– 3 горошини запашного перцю; 
овочева частина: 
– 400 грамів квашеної капусти; 
– 4 картоплини середнього розміру; 
– 2 середні буряки; 
– 1 морква; 
– 1 ріпчаста цибуля; 
– 2 столові ложки томатної пасти; 
– 1 чайна ложка цукру; 
– 2 столові ложки смальцю або рослинної олії; 
заправка та подача: 
– 50 грамів солоного сала; 
– 3 зубчики часнику; 
– 1 пучок свіжої зелені (кріп і петрушка); 
– сіль та мелений чорний перець на смак. 

Приготування: 

  1. М'ясо ретельно промийте, викладіть у каструлю, залийте 3 літрами холодної води та поставте на середній вогонь.
  2. Перед закипанням ретельно зніміть усю піну, додайте лавровий лист і запашний перець, зменшіть вогонь до мінімуму та варіть насичений бульйон приблизно 60 – 80 хвилин до повної м'якості м'яса.
  3. Поки вариться м'ясо, займіться капустою. Скуштуйте квашену капусту: якщо вона надто кисла або солона, промийте її в холодній воді та відіжміть руками.
  4. Довгі смужки капусти посічіть ножем на коротші шматочки завдовжки 3 – 4 сантиметри, щоб її було зручно їсти ложкою.
  5. Викладіть підготовлену капусту в сотейник, додайте 1 ополоник гарячого м'ясного бульйону, накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 30 – 40 хвилин до м'якості.
  6. Буряк очистіть і наріжте тонкою соломкою.
  7. Розігрійте на сковороді 1 столову ложку смальцю чи олії, викладіть буряк, додайте томатну пасту, цукор і ще 1 ополоник бульйону.
  8. Цукор і кислота томату зафіксують рубіновий колір коренеплоду.
  9. Тушкуйте буряк на слабкому вогні приблизно 15 хвилин до напівготовності.
  10. На іншій сковороді спасеруйте на 1 столовій ложці жиру дрібно нарізану цибулю до прозорості, потім додайте натерту на грубій тертці моркву й обсмажуйте разом 5 – 7 хвилин до золотавого кольору.
  11. З готового бульйону вийміть лавровий лист.
  12. Картоплю наріжте кубиками середнього розміру, опустіть у киплячий бульйон і варіть рівно 12 – 15 хвилин до абсолютної готовності.
  13. Коли картопля стане повністю м'якою, викладіть у каструлю тушкований буряк разом із соком, морквяно-цибулеву засмажку та протушковану квашену капусту.
  14. Перемішайте, дайте страві закипіти на помірному вогні та варіть 7 – 10 хвилин. Скуштуйте на сіль і перець, відрегулюйте смак.
  15. Приготуйте традиційну заправку: сало наріжте дрібними шматочками, очистіть часник, викладіть у ступку та затовчіть товкачем разом із дрібкою грубої солі до стану однорідної білої пасти.
  16. Введіть затовчене з часником сало та дрібно посічену зелень у борщ, перемішайте, доведіть до перших бульбашок кипіння й негайно вимкніть плиту.
  17. Накрийте каструлю щільною кришкою та дайте борщу настоятися щонайменше 25 – 30 хвилин перед подачею.
  18. Подавайте зі свіжою густою сметаною, житнім хлібом і зеленим пір'ям цибулі.

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