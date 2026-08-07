Матіас чи оселедець: у чому насправді різниця та яку рибу обрати

Матіас і оселедець часто плутають, хоча різниця між ними не в назві, а у віці риби, жирності та способі засолювання. Саме тому один продукт виходить ніжним і делікатним, а інший — більш насиченим і солоним.

Матіас і оселедець часто плутають, хоча різниця між ними – не в назві, а у віці риби, жирності та засолюванні. Саме тому один продукт виходить ніжним і делікатним, а інший – більш солоним і насиченим.

Що таке матіас

Матіас – це не окремий вид риби, а молодий оселедець, виловлений до нересту. У цей період у ньому найбільше жиру, тому м’ясо виходить особливо ніжним, м’яким і соковитим.

У європейській кулінарній традиції такий продукт вважається делікатесом. Класичний матіас зазвичай проходить мінімальну обробку: його лише трохи солять або маринують, щоб зберегти природний смак.

Закуска, від якої ніколи не відмовляться / Фото Pexels

Чим він відрізняється від звичайного оселедця

Звичайний оселедець можуть виловлювати в різний час року, зокрема після нересту. Через це він часто менш жирний, а його м’ясо – щільніше.

Також традиційний оселедець зазвичай солять сильніше, тож смак у нього виразніший і солоніший. Якщо коротко, матіас більш ніжний і делікатний, а звичайний оселедець краще підходить для звичних українських страв.

Яка риба корисніша

З погляду харчової цінності матіас і оселедець дуже схожі. Обидва є джерелами омега-3 жирних кислот, повноцінного білка, вітаміну D, вітаміну B12, йоду, селену, фосфору та калію.

Саме омега-3 вважають головною перевагою цієї риби: вона підтримує здоров’я серця й судин, позитивно впливає на роботу мозку, допомагає зменшувати запальні процеси та сприяє нормальному рівню холестерину.

Матіас через більшу жирність може містити трохи більше корисних жирних кислот, але різниця не настільки велика, щоб назвати звичайний оселедець менш корисним.

Кому варто не захоплюватися солоним оселедцем

Солоний оселедець підходить не всім. Обережними з ним варто бути людям з артеріальною гіпертензією, захворюваннями нирок, серцевою недостатністю або схильністю до набряків.

Причина проста: під час засолювання використовується багато солі. Якщо є такі проблеми зі здоров’ям, краще обирати слабосолоні варіанти або вимочувати рибу в холодній воді перед вживанням.

Як обрати якісний продукт

Фахівці радять уважно читати склад на пакованні. Якісний матіас або оселедець повинен мати мінімум інгредієнтів: рибу, сіль, воду та спеції за потреби.

Краще уникати продуктів із великою кількістю підсилювачів смаку, ароматизаторів, барвників і консервантів. Якщо купуєте вагову рибу, звертайте увагу на її вигляд: м’ясо має бути щільним, без стороннього запаху, а розсіл – прозорим.

До речі, саме дрібна жирна риба, до якої належить і оселедець, вважається одним із найзручніших природних джерел омега-3 жирних кислот. Тож і матіас, і звичайний оселедець мають цілком законне місце в меню – усе залежить від того, чи хочеться ніжнішого делікатесу, чи більш знайомого солоного смаку.