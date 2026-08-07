Матиас и сельдь часто путают, хотя разница между ними заключается не в названии, а в возрасте рыбы, жирности и способе засолки. Именно поэтому один продукт получается нежным и деликатным, а другой – более соленым и насыщенным.

Что такое матиас

Матиас – это не отдельный вид рыбы, а молодая сельдь, выловленная до нереста. В этот период в ней больше всего жира, поэтому мясо получается особенно нежным, мягким и сочным.

В европейской кулинарной традиции такой продукт считается деликатесом. Классический матиас обычно подвергается минимальной обработке: его лишь слегка солят или маринуют, чтобы сохранить естественный вкус.

Закуска, от которой никогда не откажутся / Фото Pexels

Почему он отличается от обычной сельди

Обычную сельдь могут вылавливать в разное время года, в частности после нереста. Из-за этого она часто менее жирная, а ее мясо – плотнее.

Также традиционную сельдь обычно солят сильнее, поэтому вкус у нее более выраженный и соленый. Если коротко, матиас более нежный и деликатный, а обычная сельдь лучше подходит для привычных украинских блюд.

Какая рыба полезнее

С точки зрения пищевой ценности матиас и сельдь очень похожи. Обе являются источниками омега-3 жирных кислот, полноценного белка, витамина D, витамина B12, йода, селена, фосфора и калия.

Именно омега-3 считают главным преимуществом этой рыбы: она поддерживает здоровье сердца и сосудов, положительно влияет на работу мозга, помогает уменьшать воспалительные процессы и способствует поддержанию нормального уровня холестерина.

Матиас из-за более высокой жирности может содержать немного больше полезных жирных кислот, но разница не настолько большая, чтобы назвать обычную сельдь менее полезной.

Кому не стоит увлекаться соленой сельдью

Соленая сельдь подходит не всем. Осторожно с ней следует быть людям с артериальной гипертензией, заболеваниями почек, сердечной недостаточностью или склонностью к отекам.

Причина проста: при засолке используется много соли. Если у вас есть такие проблемы со здоровьем, лучше выбирать слабосоленые варианты или вымачивать рыбу в холодной воде перед употреблением.

Как выбрать качественный продукт

Специалисты советуют внимательно читать состав на упаковке. Качественный матиас или сельдь должны содержать минимум ингредиентов: рыбу, соль, воду и специи по необходимости.

Лучше избегать продуктов с большим количеством усилителей вкуса, ароматизаторов, красителей и консервантов. Если покупаете рыбу на развес, обращайте внимание на ее вид: мясо должно быть плотным, без постороннего запаха, а рассол – прозрачным.

Кстати, именно мелкая жирная рыба, к которой относится и сельдь, считается одним из самых доступных природных источников омега-3 жирных кислот. Поэтому и матиас, и обычная сельдь вполне заслуженно занимают свое место в меню – все зависит от того, хочется ли более нежного деликатеса или более привычного соленого вкуса.