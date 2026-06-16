Яка полуниця довше зберігається: чи треба обривати хвостики на ягоді

Свіжа, ароматна полуниця – один із найочікуваніших смаків літа, проте її ніжний вік неймовірно короткий. Буквально за день-два пружні плоди можуть перетворитися на м'яку кашку або вкритися пліснявою.

Навколо зберігання точиться чимало суперечок, і головна з них стосується хвостиків: чи варто позбуватися їх одразу після збору чи купівлі ягід, щоб продовжити їм життя? Досвідчені садівники та шеф-кухарі одностайні: якщо ви хочете, щоб полуниця залишалася свіжою якомога довше, обривати зелені хвостики категорично не можна, розповідає Pysznosci.

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Чому не варто обирати хвостики полуниці?

Вони виступають природним захисним бар’єром для ягоди. Як тільки ви відриваєте зелену "шапочку", ви буквально оголюєте серцевину плоду і пошкоджуєте його тонку шкірку.

У цей мікроскопічний отвір миттєво відкривається доступ для бактерій, спор цвілі та зайвого кисню, які запускають прискорені процеси гниття. Крім того, видалення хвостиків передчасного руйнує полуницю під час миття.

Хвостик зберігає свіжість полуниці / Фото Pixabay

Якщо помити ягоди без "шапочок", вони через відкриту точку кріплення вберуть у себе забагато води, стануть водянистими, втратять свій насичений аромат і солодкий смак.

Правильний алгоритм завжди незмінний: спочатку ретельно промийте полуницю під прохолодною водою разом із хвостиками, обсушіть її на паперовому рушнику, і лише безпосередньо перед вживанням чи приготуванням десерту видаляйте зелень.

Якщо зберегти хвостики та правильно зберігати полуницю, то вона може залишатися свіжою від 5 до 7 днів.