Вокруг хранения клубники ведется немало споров, и главный из них касается плодоножек: стоит ли удалять их сразу после сбора или покупки ягод, чтобы продлить их срок хранения? Опытные садоводы и шеф-повара единодушны: если вы хотите, чтобы клубника оставалась свежей как можно дольше, обрывать зеленые хвостики категорически нельзя, рассказывает Pysznosci.
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Почему не стоит обрывать хвостики клубники?
Они служат естественным защитным барьером для ягоды. Как только вы отрываете зеленую "шапочку", вы буквально обнажаете сердцевину плода и повреждаете его тонкую кожицу.
В это микроскопическое отверстие мгновенно открывается доступ для бактерий, спор плесени и лишнего кислорода, которые запускают ускоренные процессы гниения. Кроме того, удаление плодоножек преждевременно разрушает клубнику во время мытья.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Хвостик сохраняет свежесть клубники / Фото Pixabay
Если мыть ягоды без "шапочек", они через открытое место крепления впитают в себя слишком много воды, станут водянистыми, потеряют свой насыщенный аромат и сладкий вкус.
Правильный алгоритм всегда неизменен: сначала тщательно промойте клубнику под прохладной водой вместе с хвостиками, обсушите её на бумажном полотенце, и только непосредственно перед употреблением или приготовлением десерта удаляйте зелень.
Если оставить плодоножки и правильно хранить клубнику, она может оставаться свежей от 5 до 7 дней.