Золотисте курча з хрусткою скоринкою: не робіть цю помилку – і результат буде, як ніколи раніше

Приготування вечері з цілої тушки курки – це навичка, яку багато господинь прагнуть вдосконалити. Запекти окремі шматки простіше, ніж цілу птицю, але цілком можливо.

Магія криється в деталях. Як перетворити звичайну курку на кулінарний шедевр з ідеально хрусткою скоринкою, розповідає 24 Канал з посиланням на "Сусідка".

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Як правильно підготувати курку до запікання?

У гонитві за ідеальною хрусткою скоринкою виділяється один головний ворог: волога. Надлишок води на поверхні скоринки може випаровуватися, створюючи паровий бар'єр, який не дозволяє температурі досягти необхідного рівня для досягнення бажаної текстури.

Експерти рекомендують просте рішення: усунути вологу. Одним з ефективних методів є використання паперових рушників для вбирання надлишків води. Також крупна морська сіль може слугувати осушувачем.

Крім того, важливо дати шкірі підсохнути природним шляхом. Після того як курку натерли сіллю та спеціями, бажано залишити її без накриття в холодильнику на кілька годин, а в ідеалі – на ніч. Але перед запіканням курка повинна постояти при кімнатній температурі протягом 30 хвилин, щоб запобігти температурному шоку й утворенню конденсату всередині духовки.

Як і при якій температурі запікати курку для ідеальної скоринки?

Коли курка ідеально підготовлена, настає час правильного запікання. І тут головними дійовими особами стають температура та циркуляція повітря.

Використовуйте решітку, встановлену над деком – так гаряче повітря зможе вільно циркулювати з усіх боків, рівномірно підсушуючи шкірку.



Як запекти курку з ідеальною скоринкою / Фото Unsplash

Почніть із помірної температури – близько 150 – 160 градусів. На цьому етапі підшкірний жир буде повільно витоплюватися, ніби смажачи шкірку зсередини та роблячи її еластичною.



– близько 150 – 160 градусів. На цьому етапі підшкірний жир буде повільно витоплюватися, ніби смажачи шкірку зсередини та роблячи її еластичною. За 20 хвилин збільште температуру – до 220 – 230 градусів. Саме цей різкий стрибок і запустить знамениту реакцію Маяра, яка зробить неймовірний золотаво-коричневий колір.

На завершальному етапі приготування ідеально запеченої курки експерти радять дати готовій птиці відпочити від 10 до 15 хвилин на решітці, не накриваючи її кришкою. Це дає змогу вийти парі, що залишилася, і закріпити хрустку скоринку.

А ви знаєте: в чому секрет ідеального омлету.