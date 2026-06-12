Печінку треба замочувати не в молоці: про який спосіб мало хто здогадується

Кулінарні міфи бувають настільки живучими, що передаються з покоління в покоління без жодних сумнівів. Один із них — обов'язкове вимочування яловичої чи свинячої печінки в молоці для розм'якшення та усунення гіркоти.

Проте сучасні шеф-кухарі дедалі частіше відмовляються від цього методу, вважаючи його застарілим і малоефективним. Натомість професіонали використовують інший, набагато дієвіший та несподіваніший продукт, про який пересічні господині навіть не здогадуються, розповідає Tasting Table.

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У чому варто замочувати печінку?

Цим секретним інгредієнтом є звичайна харчова сода, а точніше – легкий содовий розчин або сухе панірування в ній. Хімічні властивості соди дозволяють делікатно розщеплювати жорсткі волокна субпродукту, роблячи його структуру неймовірно ніжною та шовковистою.

На відміну від молока, сода діє в кілька разів швидше, що суттєво економить час під час приготування вечері. Сам процес підготовки виглядає максимально просто та не потребує зайвих зусиль.

Бюджетний делікатес / Фото Freepik

Очищену від плівок та судин печінку нарізають порційними шматочками, після чого щедро посипають содою (приблизно одна чайна ложка на пів кілограма продукту) і ретельно перемішують руками. У такому стані субпродукт залишають усього на 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі, дозволяючи лужному середовищу виконати свою магію.

Після завершення цього часу шматочки необхідно дуже ретельно промити під прохолодною проточною водою, щоб повністю видалити залишки соди, та обов'язково обсушити паперовим рушником. Якщо цього не зробити, під час смаження волога заважатиме формуванню апетитної скоринки.

Додатковим бонусом содового методу є те, що під час термічної обробки така печінка практично не втрачає своєї соковитості. Вона моментально схоплюється на гарячій пательні, залишаючись рожевою і м'якою всередині.