Відчути себе кондитером: 3 прості торти на вихідний, які зможе відтворити кожен

3 травня в Україні відзначають День кондитера. Вони створюють смачні шедеври та атмосферу, сповнену радості та святкового духу.

Стати кондитером бодай на один день може кожен із нас – для цього просто треба приготувати щось солоденьке власноруч. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку простих десертів, які зможе відтворити навіть початківець.

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3 прості торти, які зможе зробити кожен

Домашній бісквіт з полуницею

Час: 1 година 15 хвилин

1 година 15 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 4 яйця;

– 1 столова ложка окропу;

– 170 грамів цукрової пудри;

– 2 чайні ложки розпушувача;

– 1 столова ложка борошна;

– кукурудзяний крохмаль;

– полуницю для прикраси;

– цукрову пудру для посипання;

– джем, збиті вершки або крем – для прошарку.

Приготування:

Візьміть склянку 250 мілілітрів та всипте туди борошно і заповніть місткість кукурудзяним крохмалем.

Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте дві форми діаметром 20 сантиметрів – їх вистеліть пергаментом і змастіть олією або вершковим маслом.

Білки яєць збийте разом з окропом до пишної густої маси. Поступово додайте пудру і продовжуйте збивати.

По одному вмішайте жовтки. Борошно з крохмалем просійте і всипте в тісто разом із розпушувачем. Збийте до однорідності.

Тісто розділіть на дві частини. Випікайте коржі по 20 – 25 хвилин до золотистого відтінку.

Остудіть у формах протягом 5 хвилин, потім викладіть на решітку для повного охолодження. Коржі мають залишитися пишними та не осідати.

На нижній викладіть обрану вами начинку і накрийте другим. Потім присипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею. Залиште на декілька годин, щоб бісквіт просочився.

Смачного!

Лаймовий торт без випічки

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти для основи:

– 2 склянки волоських горіхів;

– 1/2 склянки фініків королівські без кісточок;

– 1 чайна ложка ванільного екстракту;

– 1/2 чайної ложки морської солі.



Для начинки:

– 2 склянки пюре з авокадо;

– 1/2 склянки соку лайма;

– 1/4 склянки кленового сиропу;

– 2 столові ложки цедри лайма;

– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;

– 1/2 чайної ложки морської солі.



Лаймовий торт без випічки / Фото Paleo Gluten-Free

Приготування:

Змішайте інгредієнти для основи в кухонному комбайні, доки маса не стане злипатись.

Рівномірно розподіліть отримане тісто по дну (і наполовину до стінок) форми для пирога.

У комбайні з'єднайте всі інгредієнти для начинки до однорідності. А потім вмішайте туди пюре з авокадо і перемеліть ще раз.

Вилийте начинку поверх основи, розрівняйте верх шпателем і поставте охолоджуватися в морозильну камеру на ніч, або поки вона не досягне бажаної консистенції.

Готово!

Манник на апельсиновому соку

Час: 1 година 10 хвилин

1 година 10 хвилин Порції: 6 – 8

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів апельсинового соку;

– 200 грамів манки;

– 200 грамів цукру;

– 1 лимон;

– 100 мілілітрів олії (+1 – 2 столові ложки для змащування форми);

– 0,75 – 1 чайна ложка соди;

– 150 грамів борошна.

Приготування:

Сік апельсина змішайте з цукром і манкою. Додайте до них цедру лимона та олію і перемішайте. Залиште на 30 хвилин – крупа має набрякнути.

Додайте соду, перемішайте і введіть порціями борошно, помішуючи. Потім усе змішайте до однорідності.

Перекладіть у форму, змащену олією, і поставте випікатися в духовку, розігріту до 180 градусів на 30 – 35 хвилин.

Смачного!

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