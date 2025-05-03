Відчути себе кондитером: 3 прості торти на вихідний, які зможе відтворити кожен
3 травня в Україні відзначають День кондитера. Вони створюють смачні шедеври та атмосферу, сповнену радості та святкового духу.
Стати кондитером бодай на один день може кожен із нас – для цього просто треба приготувати щось солоденьке власноруч. З цієї нагоди 24 Канал підготував добірку простих десертів, які зможе відтворити навіть початківець.
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3 прості торти, які зможе зробити кожен
Домашній бісквіт з полуницею
- Час: 1 година 15 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 столова ложка окропу;
– 170 грамів цукрової пудри;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1 столова ложка борошна;
– кукурудзяний крохмаль;
– полуницю для прикраси;
– цукрову пудру для посипання;
– джем, збиті вершки або крем – для прошарку.
Приготування:
- Візьміть склянку 250 мілілітрів та всипте туди борошно і заповніть місткість кукурудзяним крохмалем.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Підготуйте дві форми діаметром 20 сантиметрів – їх вистеліть пергаментом і змастіть олією або вершковим маслом.
- Білки яєць збийте разом з окропом до пишної густої маси. Поступово додайте пудру і продовжуйте збивати.
- По одному вмішайте жовтки. Борошно з крохмалем просійте і всипте в тісто разом із розпушувачем. Збийте до однорідності.
- Тісто розділіть на дві частини. Випікайте коржі по 20 – 25 хвилин до золотистого відтінку.
- Остудіть у формах протягом 5 хвилин, потім викладіть на решітку для повного охолодження. Коржі мають залишитися пишними та не осідати.
- На нижній викладіть обрану вами начинку і накрийте другим. Потім присипте цукровою пудрою і прикрасьте полуницею. Залиште на декілька годин, щоб бісквіт просочився.
Смачного!
Лаймовий торт без випічки
- Час: 20 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти для основи:
– 2 склянки волоських горіхів;
– 1/2 склянки фініків королівські без кісточок;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 1/2 чайної ложки морської солі.
Для начинки:
– 2 склянки пюре з авокадо;
– 1/2 склянки соку лайма;
– 1/4 склянки кленового сиропу;
– 2 столові ложки цедри лайма;
– 1/2 чайної ложки ванільного екстракту;
– 1/2 чайної ложки морської солі.
Лаймовий торт без випічки / Фото Paleo Gluten-Free
Приготування:
- Змішайте інгредієнти для основи в кухонному комбайні, доки маса не стане злипатись.
- Рівномірно розподіліть отримане тісто по дну (і наполовину до стінок) форми для пирога.
- У комбайні з'єднайте всі інгредієнти для начинки до однорідності. А потім вмішайте туди пюре з авокадо і перемеліть ще раз.
- Вилийте начинку поверх основи, розрівняйте верх шпателем і поставте охолоджуватися в морозильну камеру на ніч, або поки вона не досягне бажаної консистенції.
Готово!
Манник на апельсиновому соку
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів апельсинового соку;
– 200 грамів манки;
– 200 грамів цукру;
– 1 лимон;
– 100 мілілітрів олії (+1 – 2 столові ложки для змащування форми);
– 0,75 – 1 чайна ложка соди;
– 150 грамів борошна.
Приготування:
- Сік апельсина змішайте з цукром і манкою. Додайте до них цедру лимона та олію і перемішайте. Залиште на 30 хвилин – крупа має набрякнути.
- Додайте соду, перемішайте і введіть порціями борошно, помішуючи. Потім усе змішайте до однорідності.
- Перекладіть у форму, змащену олією, і поставте випікатися в духовку, розігріту до 180 градусів на 30 – 35 хвилин.
Смачного!
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