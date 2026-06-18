18 червня, 23:30
Цей десерт кращий за торти та тістечка: смажені банани в клярі з полуницею
Банан та полуниця створюють ідеальну гармонію для будь-якого десерту. А ще вони можуть стати окремим смаколиком.
Якщо ідеї для десертів вже вичерпалися, спробуйте відкрити для себе нові смаки. Смажені помідори в клярі, які подають разом з полуницею, точно зроблять ваш день ще кращим, розповідає yanni.cooking.
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Як посмажити банани з полуницею?
Інгредієнти:
– 1 стиглий банан;
– вівсяні пластівці;
– невеликий шматочок вершкового масла;
– свіжа полуниця;
– трохи меду.
Цей десерт стане для вас приємним відкриттям: дивіться відео
Приготування:
- На добре розігрітій пательні розтопіть невеликий шматочок вершкового масла.
- Слідом всипте вівсяні пластівці та обсмажуйте їх протягом 2 – 3 хвилин, постійно помішуючи, доки вони не набудуть гарного золотавого відтінку.
- Після цього додайте в сковороду нарізаний кружальцями банан і, якщо любите солодше, влийте трохи натурального меду.
- Безперервно перемішуйте вміст пательні, дозволяючи банановим шматочкам карамелізуватися та рівномірно покрити пластівці своїм ніжним солодким сиропом.
- Готову страву перекладіть у порційну тарілку та прикрасьте зверху скибочками свіжої полуниці перед самою подачею.