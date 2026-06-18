Цей десерт кращий за торти та тістечка: смажені банани в клярі з полуницею

Банан та полуниця створюють ідеальну гармонію для будь-якого десерту. А ще вони можуть стати окремим смаколиком.

Якщо ідеї для десертів вже вичерпалися, спробуйте відкрити для себе нові смаки. Смажені помідори в клярі, які подають разом з полуницею, точно зроблять ваш день ще кращим, розповідає yanni.cooking.

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Як посмажити банани з полуницею?

Інгредієнти:

– 1 стиглий банан;

– вівсяні пластівці;

– невеликий шматочок вершкового масла;

– свіжа полуниця;

– трохи меду.

Цей десерт стане для вас приємним відкриттям: дивіться відео

Приготування: