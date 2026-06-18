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18 червня, 23:30
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Цей десерт кращий за торти та тістечка: смажені банани в клярі з полуницею

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Банан та полуниця створюють ідеальну гармонію для будь-якого десерту. А ще вони можуть стати окремим смаколиком.

Якщо ідеї для десертів вже вичерпалися, спробуйте відкрити для себе нові смаки. Смажені помідори в клярі, які подають разом з полуницею, точно зроблять ваш день ще кращим, розповідає yanni.cooking

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Як посмажити банани з полуницею? 

Інгредієнти: 
– 1 стиглий банан;
– вівсяні пластівці;
– невеликий шматочок вершкового масла;
– свіжа полуниця;
– трохи меду. 

Цей десерт стане для вас приємним відкриттям: дивіться відео

Приготування

  1. На добре розігрітій пательні розтопіть невеликий шматочок вершкового масла.
  2. Слідом всипте вівсяні пластівці та обсмажуйте їх протягом 2 – 3 хвилин, постійно помішуючи, доки вони не набудуть гарного золотавого відтінку.
  3. Після цього додайте в сковороду нарізаний кружальцями банан і, якщо любите солодше, влийте трохи натурального меду.
  4. Безперервно перемішуйте вміст пательні, дозволяючи банановим шматочкам карамелізуватися та рівномірно покрити пластівці своїм ніжним солодким сиропом.
  5. Готову страву перекладіть у порційну тарілку та прикрасьте зверху скибочками свіжої полуниці перед самою подачею.