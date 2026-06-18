Если идеи для десертов уже иссякли, попробуйте открыть для себя новые вкусы. Жареные помидоры в кляре, которые подают вместе с клубникой, точно сделают ваш день ещё лучше, рассказывает yanni.cooking.
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Как пожарить бананы с клубникой?
Ингредиенты:
– 1 спелый банан;
– овсяные хлопья;
– небольшой кусочек сливочного масла;
– свежая клубника;
– немного меда.
Этот десерт станет для вас приятным открытием: смотрите видеоЕсли для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Приготовление:
- На хорошо разогретой сковороде растопите небольшой кусочек сливочного масла.
- Затем всыпьте овсяные хлопья и обжаривайте их в течение 2–3 минут, постоянно помешивая, пока они не приобретут красивый золотистый оттенок.
- После этого добавьте в сковороду нарезанный кружочками банан и, если любите послаще, влейте немного натурального меда.
- Непрерывно перемешивайте содержимое сковороды, позволяя кусочкам банана карамелизоваться и равномерно покрыть хлопья своим нежным сладким сиропом.
- Готовое блюдо переложите в порционную тарелку и украсьте сверху ломтиками свежей клубники непосредственно перед подачей.