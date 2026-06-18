На глянцевой поверхности ягод обычно скапливается немало незаметной пыли, частиц земли и остатков садовых удобрений, поэтому тщательная очистка плодов является обязательным этапом перед тем, как подать их на стол. Специалисты советуют придерживаться нескольких простых, но эффективных правил, чтобы получить безупречно чистый продукт без ущерба для его текстуры, подсказывает Simply Recipes.

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Как правильно мыть черешню?

Самым практичным и быстрым способом является классическое промывание под холодной проточной водой. Для этого ягоды пересыпают в дуршлаг и аккуратно перебирают пальцами под краном, обеспечивая равномерную очистку каждой ягодки.

Главное — избегать длительного пребывания в воде, поскольку нежные плоды быстро впитывают влагу, из-за чего становятся водянистыми и теряют свою упругость.

Подарок лета / Фото Pixabay

Для тех, кто стремится достичь максимального результата и более тщательной дезинфекции, существует эффективный метод с использованием натуральных средств. Отмыть более сложные загрязнения поможет кратковременное замачивание в содовом растворе.

Достаточно растворить одну чайную ложку обычной пищевой соды в двух стаканах прохладной воды, окунуть туда черешню на несколько минут, а затем ополоснуть её чистой водой. Важный нюанс, о котором часто забывают: проводить любые водные процедуры с ягодами следует исключительно непосредственно перед их употреблением или добавлением в блюда. Если помыть весь объем заранее и отправить в холодильник, влага, оставшаяся у плодоножек, спровоцирует стремительное появление плесени и порчу урожая.