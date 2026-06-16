Речь идет о маркировке "Extra Virgin". Именно она указывает, что масло было получено из оливок механическим способом, без рафинирования и лишней обработки. Такой продукт обладает ярким вкусом, ароматом и характерной легкой горчинкой, благодаря которой его легко отличить от обычного нейтрального масла, пишет Experience life.

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Что означает надпись "Extra Virgin"?

Оливковое масло extra virgin должно быть изготовлено исключительно из оливок. Плоды нужно измельчить, после чего масло отделяют от воды и мякоти. В этом процессе не должно быть рафинирования, химической обработки или высоких температур, которые изменяют вкус продукта. Именно поэтому extra virgin не похоже на рафинированные масла.

Как выбрать настоящее масло / Фото unsplash

Оно не должно быть абсолютно нейтральным. Хорошее оливковое масло может немного горьковато, оставлять легкое ощущение в горле и иметь заметный аромат. Для такого продукта это не недостаток, а нормальный признак качества.

Важен также уровень кислотности. Для масла extra virgin он должен быть низким. Этот показатель связан с состоянием оливок и способом производства: чем аккуратнее собрали и переработали плоды, тем лучше будет конечный продукт.

Почему не стоит ориентироваться только на цену и этикетку?

Красивая бутылка не гарантирует хорошего вкуса. Точно так же и слово "оливковое" само по себе ещё ничего не решает. На полках можно найти как масло extra virgin, так и рафинированное оливковое масло или смеси. Они могут отличаться способом производства, ароматом и тем, как ведут себя в блюдах. Самая дешёвая бутылка редко бывает лучшим выбором.

Качественное масло требует хороших оливок, правильной переработки, хранения и нормальной упаковки. Если цена выглядит подозрительно низкой, стоит внимательнее прочитать состав и проверить, действительно ли на бутылке есть надпись "Extra Virgin". Отдельно нужно обращать внимание на состав. В нём должно быть только оливковое масло. Если речь идёт о смеси разных масел или о продукте с нечётким описанием, вкус может оказаться совсем не таким, как ожидается от качественного extra virgin.

Какую бутылку лучше выбирать в магазине?

Оливковое масло не любит света, поэтому лучше выбирать бутылку из темного стекла или металлическую банку. Прозрачная тара выглядит красиво, но хуже защищает продукт на полке. Еще один важный ориентир — дата сбора урожая или дата производства.

Чем свежее масло, тем ярче, как правило, будет его вкус. Если производитель указал урожай, это хороший знак: покупатель лучше понимает, как давно оливки были переработаны. После вскрытия бутылку нужно плотно закрывать и держать подальше от солнца и плиты. Тепло и свет быстро портят аромат. Большая бутылка кажется более выгодной, но если масло используется редко, лучше взять меньший объем и не держать его открытым месяцами.