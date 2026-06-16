В таких рецептах капуста остается основным ингредиентом, но вкус получается совершенно разным. Один салат будет более свежим и легким, другой — более сытным, а третий хорошо подойдет, когда нужно быстро поставить что-то на стол, сообщает "24 Канал".
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Как приготовить салат из капусты и авокадо?
Время: 20 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
– 1/4 кочана молодой капусты;
– 1 спелое авокадо;
– 1/4 красного лука;
– 100 граммов тонко нарезанного бекона;
– 1,5 чайной ложки горчицы;
– 1 столовая ложка меда;
– 2 столовые ложки лимонного сока;
– 1 столовая ложка оливкового масла;
– 1 чайная ложка майонеза;
– соль;
– перец.
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Очень вкусно / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Молодую капусту хорошо вымойте, тщательно обсушите и тонко нашинкуйте.
- После этого переложите её в салатник, приправьте щепоткой соли и немного помягчите руками, чтобы капуста стала мягче и сочнее.
- Авокадо очистите, порежьте тонкими ломтиками и добавьте к капусте. Чтобы мякоть не потемнела, слегка сбрызните её лимонным соком.
- Красный лук нарежьте очень тонко, посыпьте небольшим количеством соли и также переложите в салат. Бекон нарежьте мелкими кубиками и поджарьте на сковороде до хрустящего состояния, а затем добавьте к остальным ингредиентам.
- Для соуса смешайте горчицу, мёд, лимонный сок, оливковое масло, майонез, соль и перец. Готовым соусом полейте салат, аккуратно перемешайте все компоненты и разложите блюдо по салатникам.
- По желанию можно не использовать бекон или заменить его вялеными помидорами.
Что добавить в салат из капусты?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов капусты;
– 1 среднее десертное или столовое яблоко;
– 25 миллилитров оливкового масла;
– небольшой пучок укропа;
– 1 чайная ложка соли без горки;
– 1/2 чайной ложки молотого перца без горки;
– 2 столовые ложки сахара без горки;
– сок половины лимона.
Прекрасный вид и вкус / Фото ania gotuje
Приготовление:
- Снимите с капусты верхние листья. Разрежьте кочан пополам, одну половину тонко нашинкуйте. Переложите нашинкованную капусту в большую миску.
- Яблоко натрите на терке и добавьте к капусте. Укроп промойте, обсушите, мелко нарежьте и также переложите в миску.
- Влейте оливковое масло, добавьте соль, молотый перец, сахар и сок половины лимона.
- Хорошо перемешайте салат, чтобы капуста равномерно смешалась с заправкой, яблоком и укропом.
- Салат можно подавать сразу, но лучше поставьте его в холодильник примерно на 20 минут — так вкус станет более выразительным и сбалансированным.
- В целом приготовление занимает 15 минут, ещё 20 минут нужно на охлаждение.
Как приготовить салат "Днестр" из капусты?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов капусты;
– полукопченая колбаса – 150 граммов;
– зеленый консервированный горошек – 3–4 столовые ложки;
– майонез – 3 столовые ложки;
– соль и перец – по вкусу.
Невероятная вкуснятина / Фото Cookpad
Приготовление:
- Капусту тонко нашинковать, добавить щепотку соли и слегка помять рукой, чтобы она стала мягче и пустила немного сока.
- С колбасы снимите оболочку, нарежьте её полосками и добавьте к капусте.
- Из горошка слейте жидкость, после чего добавьте его к остальным ингредиентам.
- Заправьте салат майонезом, хорошо перемешайте и добавьте специи по вкусу.