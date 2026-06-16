Баклажаны, безусловно, входят в список любимых летних лакомств. "24 Канал" собрал несколько рецептов, которые позволят насладиться этим овощем в различных вариациях.

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Изысканный салат с баклажанами

Ингредиенты:

– 1 баклажан;

– соль;

– 1 – 1,5 столовых ложки кукурузного крахмала;

– руккола;

– помидоры черри;

– мягкий салатный сыр;

– бальзамический соус;

– кунжут;

– масло для жарки.

Этот салат станет хитом: смотрите видео

Приготовление:

Промытый и очищенный от кожуры баклажан нарезаем крупными кубиками. Кусочки солим, обильно обваливаем в кукурузном крахмале и обжариваем на сковороде до появления аппетитной хрустящей корочки золотистого цвета. Для подачи блюда формируем на тарелке пышную подушку из свежей рукколы. Сверху на зелень выкладываем пополам нарезанные помидоры черри, теплые баклажаны и кусочки мягкого рассольного сыра (отлично подойдет фета или сыр подобного типа). В завершение сбрызгиваем салат густым бальзамическим соусом и украшаем щепоткой кунжута.

Мусака — запеченные баклажаны с фаршем

Этот праздник вкуса для всей семьи лучше всего готовить по рецепту портала Cookpad.

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 500 миллилитров воды для замачивания;

– 1 чайная ложка соли;

– 300 граммов куриного фарша;

– половина луковицы;

– половина моркови;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 50 миллилитров воды для фарша;

– 20 граммов сливочного масла;

– 2 столовые ложки муки;

– 300 миллилитров молока;

– 50 граммов моцареллы;

– 30 граммов твёрдого сыра.

Приготовление:

Баклажаны нарежьте ломтиками, замочите на 15 минут в соленой воде. Затем запекайте на противне четверть часа при 180 градусах. Для бешамеля растопите масло, обжарьте муку, влейте молоко и варите до загустения, а для начинки протушите 10 минут куриный фарш с половиной луковицы и моркови, томатной пастой и водой. В форму выложите слоями баклажаны, мясо и соус, повторите слои, посыпьте всё тёртым сыром и запекайте 10 – 15 минут при 180 градусах до румяной корочки.

Праздничная закуска из баклажанов

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 175 граммов крем-сыра;

– 70 – 80 граммов сыра;

– 3 – 4 зубчика чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки сметаны/майонеза;

– грецкие орехи;

– кинза/петрушка.

Праздник на каждый день: смотрите видео

Приготовление: