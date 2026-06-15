Наверное, трудно представить себе более летний вкус, чем сладкие нотки абрикоса. 24 Канал собрал несколько рецептов, которые позволят насладиться ими в полной мере.

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Запеченные абрикосы с творогом

Ингредиенты:

– 8–10 плотных абрикосов;

– 50–70 граммов сыра Дор блю;

– мед, грецкие орехи.

Изысканная закуска за минуты: смотрите видео

Приготовление:

Абрикосы разрезаем пополам и вынимаем косточки. Наполняем фрукты орехами, сыром и медом. Запекаем 10 минут при 200 градусах.

Абрикосовое чатни (индийский соус к мясу и сырам)

Ингредиенты:

– абрикосы;

– лук;

– имбирь;

– перец чили;

– сахар;

– яблочный уксус;

– соль;

– кориандр;

– гвоздика.

Приготовление:

Нарежьте абрикосы кубиками. В сотейнике обжарьте на масле мелко нарезанный лук, натертый имбирь и щепотку острого перца чили. Добавьте абрикосы, немного сахара, яблочного уксуса, щепотку соли, кориандр и гвоздику. Тушите на маленьком огне около 20–30 минут, пока масса не загустеет и не станет похожей на глянцевое варенье.

Абрикосовый тарт с миндалем

И на десерт – невероятный десерт от портала Shuba.

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

тесто:

– 150 граммов муки;

– 30 миллилитров холодной воды;

– 60 граммов сливочного масла;

– щепотка соли;

карамель:

– 80 граммов сахара;

– 20 граммов сливочного масла;

начинка:

– 8 абрикосов;

– 50 граммов сахара;

– 50 граммов миндальных хлопьев.

Приготовление: