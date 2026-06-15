Напевно, важко уявити більш літній смак, аніж солодкі нотки абрикоса. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які дозволять насолодитися ними на максимум.

До теми Що смачного приготувати з кабачків: 3 рецепти, які точно сподобаються

Запечені абрикоси з сиром

Інгредієнти:

– 8 – 10 щільних абрикосів;

– 50 – 70 грамів сиру Дор блю;

– мед, волоські горіхи.

Вишукана закуска за хвилини: дивіться відео

Приготування:

Абрикоси розрізаємо навпіл та виймаємо кісточки. Наповнюємо фрукти горіхами, сиром та медом. Запікаємо 10 хвилин при 200 градусах.

Абрикосове чутні (індійський соус до мʼяса та сирів)

Інгредієнти:

– абрикоси;

– цибуля;

– імбир;

– перець чилі;

– цукор;

– яблучний оцет;

– сіль;

– коріандр;

– гвоздика.

Приготування:

Наріжте абрикоси кубиками. У сотейнику обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю, натертий імбир та дрібку гострого перцю чилі. Додайте абрикоси, трохи цукру, яблучного оцту, дрібку солі, коріандр та гвоздику. Тушкуйте на маленькому вогні близько 20 – 30 хвилин, поки маса не загусне і не стане схожою на глянцеве варення.

Абрикосовий тарт з мигдалем

І на десерт – неймовірний десерт від порталу Shuba.

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

тісто:

– 150 грамів борошна;

– 30 мілілітрів холодної води;

– 60 грамів вершкового масла;

– дрібка солі;

карамель:

– 80 грамів цукру;

– 20 грамів вершкового масла;

начинка:

– 8 абрикосів;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів мигдалевих пластівців.

Приготування: