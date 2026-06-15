Напевно, важко уявити більш літній смак, аніж солодкі нотки абрикоса. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які дозволять насолодитися ними на максимум.
До теми Що смачного приготувати з кабачків: 3 рецепти, які точно сподобаються
Запечені абрикоси з сиром
Інгредієнти:
– 8 – 10 щільних абрикосів;
– 50 – 70 грамів сиру Дор блю;
– мед, волоські горіхи.
Вишукана закуска за хвилини: дивіться відеоНе пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Приготування:
- Абрикоси розрізаємо навпіл та виймаємо кісточки.
- Наповнюємо фрукти горіхами, сиром та медом.
- Запікаємо 10 хвилин при 200 градусах.
Абрикосове чутні (індійський соус до мʼяса та сирів)
Інгредієнти:
– абрикоси;
– цибуля;
– імбир;
– перець чилі;
– цукор;
– яблучний оцет;
– сіль;
– коріандр;
– гвоздика.
Приготування:
- Наріжте абрикоси кубиками.
- У сотейнику обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю, натертий імбир та дрібку гострого перцю чилі.
- Додайте абрикоси, трохи цукру, яблучного оцту, дрібку солі, коріандр та гвоздику.
- Тушкуйте на маленькому вогні близько 20 – 30 хвилин, поки маса не загусне і не стане схожою на глянцеве варення.
Абрикосовий тарт з мигдалем
І на десерт – неймовірний десерт від порталу Shuba.
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
тісто:
– 150 грамів борошна;
– 30 мілілітрів холодної води;
– 60 грамів вершкового масла;
– дрібка солі;
карамель:
– 80 грамів цукру;
– 20 грамів вершкового масла;
начинка:
– 8 абрикосів;
– 50 грамів цукру;
– 50 грамів мигдалевих пластівців.
Приготування:
- Просійте у миску борошно з дрібкою солі, додайте кубики холодного масла і перетріть пальцями на крихту, після чого влийте крижану воду, швидко замісіть тісто, сформуйте кулю та залиште її в холодильнику на годину під плівкою.
- Помиті й обсушені абрикоси розділіть навпіл, видаліть кісточки, а для карамелі розтопіть у сотейнику цукор до золотистого кольору, зніміть з вогню та вмішайте кубики вершкового масла до однорідності.
- Вилийте карамель у застелену пергаментом форму, щільно розкладіть зверху ягоди зрізом догори, присипте цукром і накрийте розкачаним колом тіста, акуратно загорнувши його краї всередину та зробивши кілька проколів виделкою.
- Поставте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку (підставивши знизу додаткове деко) і випікайте 30 хвилин до рум'яності.
- Залиште у формі на 10 хвилин.
- Обережно переверніть десерт на тарілку, полийте залишками карамелі та прикрасьте мигдальними пластівцями.