Баклажани точно входять в перелік улюблених смаколиків літа. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які дозволять насолодитися цим овочем у різних варіаціях.

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Витончений салат з баклажанами

Інгредієнти:

– 1 баклажан;

– сіль;

– 1 – 1,5 столової ложки кукурудзяного крохмалю;

– рукола;

– помідори чері;

– мʼякий салатний сир;

– бальзамічний соус;

– кунжут;

– олія для смаження.

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Приготування:

Промитий та очищений від шкірки баклажан шаткуємо чималими кубиками. Шматочки солимо, щедро обвалюємо в кукурудзяному крохмалі й обсмажуємо на пательні до появи апетитної хрумкої скоринки золотавого кольору. Для презентації страви робимо на тарілці пишну подушку зі свіжої руколи. Поверх зелені розкладаємо половинками нарізані томати чері, теплі баклажани та шматочки м'якого розсільного сиру (чудово підійде фета або сир подібного типу). На завершення збризкуємо салат густим бальзамічним соусом і прикрашаємо дрібкою кунжуту.

Мусака – запечені баклажани з фаршем

Це свято смаку для всієї сімʼї найкраще готувати за рецептом порталу Сookpad.

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 500 мілілітрів води для замочування;

– 1 чайна ложка солі;

– 300 грамів курячого фаршу;

– пів цибулі;

– пів моркви;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 50 мілілітрів води для фаршу;

– 20 грамів вершкового масла;

– 2 столові ложки борошна;

– 300 мілілітрів молока;

– 50 грамів моцарели;

– 30 грамів твердого сиру.

Приготування:

Баклажани наріжте скибками, вимочіть 15 хвилин у солоній воді. Потім запікайте на деку чверть години при 180 градусах. Для бешамелю розтопіть масло, обсмажте борошно, влийте молоко і варіть до загустіння, а для начинки протушкуйте 10 хвилин курячий фарш із половинкою цибулі й моркви, томатною пастою та водою. У форму викладіть шарами баклажани, м'ясо і соус, повторіть шари, засипте все тертим сиром і запікайте 10 – 15 хвилин при 180 градусах до рум'яності.

Святкова закуска з баклажана

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 175 грамів крем-сиру;

– 70 – 80 грамів сира;

– 3 – 4 зубчики часнику;

– 1 – 2 столові ложки сметани/майонезу;

– волоські горіхи;

– кінза/петрушка.

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Приготування: