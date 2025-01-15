Не тільки для текстури: навіщо ставити тісто у холодильник

Випічка – це мистецтво, у якого дуже багато секретів. Один з них стосується тіста, і знати його повинна кожна господиня.

Часто у рецептах можна зустріти пораду поставити тісто у холодильник. Для чого це робити і яке тісто для цього підходить – розповідає 24 Канал.

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Які види тіста можна ставити у холодильник

Листкове

Цей вид тіста готують з потертого замороженого масла або маргарину. Після цього його ділять на частини, які ставлять у холодильник, і розкачують по одній частині. Якщо це тісто стане теплим, його буде складно розкачати, і воно буде менше слоїтися.

Пісочне

Цей вид тіста ставлять у холодильник для того, щоб воно було більш розсипчастим і легше розгорталося.

Дріжджове

Таке тісто можна ставити у холодильник лише після того, як воно добре підніметься. Це роблять для того, аби воно не перекисло у теплі, якщо ви захочете приготувати щось з нього трішки пізніше. Коли справа дійде до приготування, то попередньо його треба потримати в теплі, щоб воно знову піднялося.

Корисні та дієві поради / Фото Pixabay

Скільки можна зберігати тісто в холодильнику

У холодильнику тісто може пробути від 9 до 36 годин. Перед зберіганням його обов'язково треба не лише добре вимішати, а й змастити рослинною олією.

У морозилці тісто може пробути довше, від 1 місяці до пів року. Оберніть його харчовою плівкою або пергаментом, а потім додатково поставте у пакет.

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