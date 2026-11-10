Аромат затишку на всю оселю: 3 прості рецепти домашнього хліба без складного замісу

З настанням листопадових морозів і зимових холодів домашнє хлібопечення набуває особливого сенсу. Увімкнена духовка зігріває кухню, а запах свіжоспеченого зерна наповнює дім відчуттям спокою та ситості.

Багато хто відмовляється від випікання хліба через страх перед примхливими заквасками та виснажливим ручним замішуванням, проте існує перевірена класика на дріжджах і тривалій холодній ферментації, яка гарантує бездоганний результат навіть початківцям.

У холодний сезон найкраще працюють насичені, щільні буханці з характером: легкий хрусткий пшеничний хліб без замісу, випечений у розпеченому чавунці, солодкувато-терпкий житній батон із коріандром і кмином, а також ситний картопляний хліб, відварена основа якого робить м'якуш неймовірно соковитим, пружним і довго свіжим без жодного черствіння.

Пшеничний хліб без замішування в чавунному казані

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 1

Інгредієнти:

– 450 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 10 грамів кам'яної кухонної солі;

– 1 грам сухих швидкодійних дріжджів або 1/4 чайної ложки свіжих;

– 350 мілілітрів чистої води кімнатної температури.

Приготування:

У глибокій мисці з'єднайте просіяне пшеничне борошно, сіль і сухі дріжджі. Влийте 350 мілілітрів води та перемішайте масу звичайною виделкою протягом 30 – 40 секунд лише доти, доки борошно повністю не вбере вологу: тісто має бути липким, грудкуватим і вологим. Затягніть миску харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури від 18 до 20 градусів на 12 – 16 годин. За цей час відбудеться повільна холодна ферментація: маса збільшиться в об'ємі у 2 рази та вкриється численними бульбашками повітря. Щедро присипте стіл борошном, обережно викладіть липке тісто силіконовою лопаткою, складіть його краї конвертом до центру 4 рази, сформуйте округлу заготовку швом донизу та перекладіть на аркуш пергаменту, прикривши рушником на 30 хвилин для фінального вистоювання. Поставте порожній чавунний казан або товстостінну гусятницю з кришкою в холодну духовку, увімкніть розігрів до 230 градусів і прогрівайте посуд не менше 30 хвилин. Обережно зніміть гарячу кришку, за допомогою пергаменту перенесіть тісто прямо в розпечений казан, накрийте кришкою та випікайте при 230 градусах рівно 30 хвилин, створюючи ефект кам'яної печі з парою. Потім зніміть кришку, зменшіть нагрів до 200 градусів і допікайте ще 15 – 20 хвилин до появи темно-золотавої дзвінкої скоринки. Остуджуйте буханець на металевій решітці мінімум 1 годину перед нарізанням.

Особливий аромат та атмосфера / Фото Pixabay

Пряний житній хліб із кмином і коріандром

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 1

Інгредієнти:

– 300 грамів житнього обдирного борошна;

– 200 грамів пшеничного борошна першого або вищого ґатунку;

– 350 мілілітрів теплої води температурою 36 – 38 градусів;

– 5 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка темного меду або патоки;

– 10 грамів кам'яної солі;

– 2 столові ложки нерафінованої олії;

пряний букет:

– 1 чайна ложка цілого насіння коріандру;

– 1 чайна ложка насіння кмину.

Приготування:

У теплій воді розчиніть мед і сухі дріжджі, залиште на 10 хвилин до появи тонкої пінки. Насіння кмину та коріандру злегка розітріть у ступці, щоб зерна розкрили свій ефірний аромат. У широку миску просійте житнє та пшеничне борошно, всипте кам'яну сіль і більшу частину розтертих прянощів, залишивши дрібку для посипання скоринки. Влийте дріжджову воду, додайте 2 столові ложки олії та замісіть щільне, трохи липке тісто, вимішуючи його змоченими у воді руками близько 5 – 7 хвилин. Сформуйте з тіста гладкий овальний батон, викладіть його у змащену краплею олії прямокутну форму для хліба завдовжки близько 25 сантиметрів, розрівняйте вологі краї лопаткою, накрийте плівкою та залиште в теплі без протягів на 1,5 години до збільшення у 2 рази. Змастіть верхівку хліба, що підійшла, теплою водою за допомогою кулінарного пензлика, зробіть зверху 3 – 4 неглибокі косі надрізи гострим лезом і посипте залишками цілого коріандру. Випікайте у заздалегідь прогрітій до 200 градусів духовці протягом 45 хвилин. Готовий хліб дістаньте з форми, загорніть у сухий лляний рушник і залиште визрівати на 6 – 8 годин: житньому м'якушу обов'язково потрібен час для остаточної стабілізації структури.

Ситний картопляний хліб на вершковому маслі

Інгредієнти:

– 250 грамів очищеної відвареної картоплі;

– 200 мілілітрів теплого картопляного відвару;

– 40 грамів м'якого вершкового масла 82% жирності;

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 7 грамів сухих дріжджів;

– 1 столова ложка цукру;

– 8 грамів кам'яної солі;

– 1 курячий жовток для змащування скоринки.

Приготування: