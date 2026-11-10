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10 листопада, 16:45
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Аромат затишку на всю оселю: 3 прості рецепти домашнього хліба без складного замісу

Лілія Імбіровська-Сиваківська

З настанням листопадових морозів і зимових холодів домашнє хлібопечення набуває особливого сенсу. Увімкнена духовка зігріває кухню, а запах свіжоспеченого зерна наповнює дім відчуттям спокою та ситості.

Багато хто відмовляється від випікання хліба через страх перед примхливими заквасками та виснажливим ручним замішуванням, проте існує перевірена класика на дріжджах і тривалій холодній ферментації, яка гарантує бездоганний результат навіть початківцям. 

У холодний сезон найкраще працюють насичені, щільні буханці з характером: легкий хрусткий пшеничний хліб без замісу, випечений у розпеченому чавунці, солодкувато-терпкий житній батон із коріандром і кмином, а також ситний картопляний хліб, відварена основа якого робить м'якуш неймовірно соковитим, пружним і довго свіжим без жодного черствіння. 

Пшеничний хліб без замішування в чавунному казані 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 1

Інгредієнти: 
– 450 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку; 
– 10 грамів кам'яної кухонної солі; 
– 1 грам сухих швидкодійних дріжджів або 1/4 чайної ложки свіжих; 
– 350 мілілітрів чистої води кімнатної температури. 

Приготування: 

  1. У глибокій мисці з'єднайте просіяне пшеничне борошно, сіль і сухі дріжджі.
  2. Влийте 350 мілілітрів води та перемішайте масу звичайною виделкою протягом 30 – 40 секунд лише доти, доки борошно повністю не вбере вологу: тісто має бути липким, грудкуватим і вологим.
  3. Затягніть миску харчовою плівкою та залиште за кімнатної температури від 18 до 20 градусів на 12 – 16 годин.
  4. За цей час відбудеться повільна холодна ферментація: маса збільшиться в об'ємі у 2 рази та вкриється численними бульбашками повітря.
  5. Щедро присипте стіл борошном, обережно викладіть липке тісто силіконовою лопаткою, складіть його краї конвертом до центру 4 рази, сформуйте округлу заготовку швом донизу та перекладіть на аркуш пергаменту, прикривши рушником на 30 хвилин для фінального вистоювання.
  6. Поставте порожній чавунний казан або товстостінну гусятницю з кришкою в холодну духовку, увімкніть розігрів до 230 градусів і прогрівайте посуд не менше 30 хвилин.
  7. Обережно зніміть гарячу кришку, за допомогою пергаменту перенесіть тісто прямо в розпечений казан, накрийте кришкою та випікайте при 230 градусах рівно 30 хвилин, створюючи ефект кам'яної печі з парою.
  8. Потім зніміть кришку, зменшіть нагрів до 200 градусів і допікайте ще 15 – 20 хвилин до появи темно-золотавої дзвінкої скоринки.
  9. Остуджуйте буханець на металевій решітці мінімум 1 годину перед нарізанням. 

Особливий аромат та атмосфера / Фото Pixabay

Пряний житній хліб із кмином і коріандром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 1 

Інгредієнти: 
– 300 грамів житнього обдирного борошна;
– 200 грамів пшеничного борошна першого або вищого ґатунку; 
– 350 мілілітрів теплої води температурою 36 – 38 градусів; 
– 5 грамів сухих дріжджів; 
– 1 столова ложка темного меду або патоки; 
– 10 грамів кам'яної солі; 
– 2 столові ложки нерафінованої олії;
пряний букет: 
– 1 чайна ложка цілого насіння коріандру; 
– 1 чайна ложка насіння кмину. 

Приготування: 

  1. У теплій воді розчиніть мед і сухі дріжджі, залиште на 10 хвилин до появи тонкої пінки.
  2. Насіння кмину та коріандру злегка розітріть у ступці, щоб зерна розкрили свій ефірний аромат.
  3. У широку миску просійте житнє та пшеничне борошно, всипте кам'яну сіль і більшу частину розтертих прянощів, залишивши дрібку для посипання скоринки.
  4. Влийте дріжджову воду, додайте 2 столові ложки олії та замісіть щільне, трохи липке тісто, вимішуючи його змоченими у воді руками близько 5 – 7 хвилин.
  5. Сформуйте з тіста гладкий овальний батон, викладіть його у змащену краплею олії прямокутну форму для хліба завдовжки близько 25 сантиметрів, розрівняйте вологі краї лопаткою, накрийте плівкою та залиште в теплі без протягів на 1,5 години до збільшення у 2 рази.
  6. Змастіть верхівку хліба, що підійшла, теплою водою за допомогою кулінарного пензлика, зробіть зверху 3 – 4 неглибокі косі надрізи гострим лезом і посипте залишками цілого коріандру.
  7. Випікайте у заздалегідь прогрітій до 200 градусів духовці протягом 45 хвилин.
  8. Готовий хліб дістаньте з форми, загорніть у сухий лляний рушник і залиште визрівати на 6 – 8 годин: житньому м'якушу обов'язково потрібен час для остаточної стабілізації структури. 

Ситний картопляний хліб на вершковому маслі

Інгредієнти: 
– 250 грамів очищеної відвареної картоплі; 
– 200 мілілітрів теплого картопляного відвару; 
– 40 грамів м'якого вершкового масла 82% жирності; 
– 500 грамів пшеничного борошна; 
– 7 грамів сухих дріжджів; 
– 1 столова ложка цукру; 
– 8 грамів кам'яної солі; 
– 1 курячий жовток для змащування скоринки. 

Приготування: 

  1. Очищену картоплю відваріть у несолоній воді до повної готовності, злийте відвар в окрему склянку та остудіть до температури 36 – 38 градусів.
  2. Гарячі бульби ретельно розімніть товкачем разом із вершковим маслом у шовковисте пюре без жодної грудочки та охолодіть до теплого стану.
  3. У теплому картопляному відварі розчиніть дріжджі та цукор, залиште суміш на 10 хвилин до утворення пишної шапки.
  4. У великій мисці з'єднайте просіяне борошно, сіль, остигле картопляне пюре та підготовлений відвар із дріжджами.
  5. Замісіть м'яке, еластичне та пружне тісто: завдяки крохмалю воно буде відчутно ніжнішим за стандартний пшеничний заміс.
  6. Вимішуйте руками на робочому столі 8 – 10 хвилин, сформуйте кулю, накрийте рушником і дайте підійти в теплому місці протягом 1 години.
  7. Обімніть тісто, сформуйте круглий коровай або подовгастий батон, викладіть на застелене пергаментом деко та дайте постояти на вистоюванні ще 25 – 30 хвилин.
  8. Змастіть поверхню збитим із 1 чайною ложкою води яєчним жовтком, зробіть поздовжній надріз завглибшки 5 міліметрів і поставте в розігріту до 190 градусів духовку на 35 – 40 хвилин до глибокого бурштинового забарвлення.
  9. Картопляний хліб залишається соковитим, ніжним і надзвичайно м'яким протягом 3 – 4 діб.