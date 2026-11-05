У рази кращий за магазинний: як приготувати ніжний та пружний яблучний зефір

Приготування домашнього яблучного зефіру на натуральному агар-агарі – це справжня кондитерська магія, яка дозволяє отримати десерт, що в рази перевершує будь-які фабричні аналоги.

Основою успіху є правильно уварене густе пюре з кислих сортів яблук, багатих на природний пектин, а також точне дотримання температурного режиму цукрового сиропу. Агар-агар схоплюється значно швидше за желатин і починає стабілізуватися вже за температури близько 40 градусів, тому маса після збивання з гарячим карамельним розчином миттєво стає глянцевою, пишною та бездоганно тримає рельєф від кондитерської насадки.

Як приготувати домашній зефір з яблук?

Час : 20 хвилин + застигання

: 20 хвилин + застигання Порцій: 8

Інгредієнти:

– 260 грамів густого яблучного пюре;

– 60 грамів охолоджених яєчних білків;

– 1 дрібка лимонної кислоти;

– 1 дрібка ванілі;

– агаровий сироп:

– 500 грамів цукру;

– 150 мілілітрів води;

– 16 грамів агар-агару міцністю 900 – 1200;

посипка для склеювання:

– 3 столові ложки цукрової пудри;

– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування: