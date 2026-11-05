Новини Смачно Випічка і десерти У рази кращий за магазинний: як приготувати ніжний та пружний яблучний зефір
5 листопада, 14:08
2

У рази кращий за магазинний: як приготувати ніжний та пружний яблучний зефір

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Приготування домашнього яблучного зефіру на натуральному агар-агарі – це справжня кондитерська магія, яка дозволяє отримати десерт, що в рази перевершує будь-які фабричні аналоги.

Основою успіху є правильно уварене густе пюре з кислих сортів яблук, багатих на природний пектин, а також точне дотримання температурного режиму цукрового сиропу. Агар-агар схоплюється значно швидше за желатин і починає стабілізуватися вже за температури близько 40 градусів, тому маса після збивання з гарячим карамельним розчином миттєво стає глянцевою, пишною та бездоганно тримає рельєф від кондитерської насадки.

Як приготувати домашній зефір з яблук? 

  • Час: 20 хвилин + застигання
  • Порцій: 8

Інгредієнти: 
– 260 грамів густого яблучного пюре; 
– 60 грамів охолоджених яєчних білків; 
– 1 дрібка лимонної кислоти; 
– 1 дрібка ванілі; 
– агаровий сироп: 
– 500 грамів цукру; 
– 150 мілілітрів води; 
– 16 грамів агар-агару міцністю 900 – 1200; 
посипка для склеювання: 
– 3 столові ложки цукрової пудри; 
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.

Приготування: 

  1. Яблука очистьте, стушкуйте під кришкою з ложкою води 10 хвилин, охолодіть і перебийте блендером на пюре.
  2. Збийте 260 грамів пюре з лимонною кислотою, додайте холодні білки, ваніль і доведіть міксером до пишної білої піни.
  3. Цукор, агар-агар і воду доведіть у сотейнику до 110 градусів або до стікання тонкою ниткою з лопатки.
  4. Тонкою цівкою влийте киплячий сироп у білкову піну та збивайте на максимумі 1 – 2 хвилини до щільних стійких піків.
  5. Швидко перекладіть масу в кондитерський мішок із насадкою "зірочка" та відсадіть половинки на пергамент.
  6. Залиште на 4 – 6 годин, після чого з'єднайте їх попарно й обкачайте в суміші пудри з крохмалем.

Пов'язані теми:

Випічка і десерти