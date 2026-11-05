У рази кращий за магазинний: як приготувати ніжний та пружний яблучний зефір
Приготування домашнього яблучного зефіру на натуральному агар-агарі – це справжня кондитерська магія, яка дозволяє отримати десерт, що в рази перевершує будь-які фабричні аналоги.
Основою успіху є правильно уварене густе пюре з кислих сортів яблук, багатих на природний пектин, а також точне дотримання температурного режиму цукрового сиропу. Агар-агар схоплюється значно швидше за желатин і починає стабілізуватися вже за температури близько 40 градусів, тому маса після збивання з гарячим карамельним розчином миттєво стає глянцевою, пишною та бездоганно тримає рельєф від кондитерської насадки.
Як приготувати домашній зефір з яблук?
- Час: 20 хвилин + застигання
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 260 грамів густого яблучного пюре;
– 60 грамів охолоджених яєчних білків;
– 1 дрібка лимонної кислоти;
– 1 дрібка ванілі;
– агаровий сироп:
– 500 грамів цукру;
– 150 мілілітрів води;
– 16 грамів агар-агару міцністю 900 – 1200;
посипка для склеювання:
– 3 столові ложки цукрової пудри;
– 1 столова ложка кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Яблука очистьте, стушкуйте під кришкою з ложкою води 10 хвилин, охолодіть і перебийте блендером на пюре.
- Збийте 260 грамів пюре з лимонною кислотою, додайте холодні білки, ваніль і доведіть міксером до пишної білої піни.
- Цукор, агар-агар і воду доведіть у сотейнику до 110 градусів або до стікання тонкою ниткою з лопатки.
- Тонкою цівкою влийте киплячий сироп у білкову піну та збивайте на максимумі 1 – 2 хвилини до щільних стійких піків.
- Швидко перекладіть масу в кондитерський мішок із насадкою "зірочка" та відсадіть половинки на пергамент.
- Залиште на 4 – 6 годин, після чого з'єднайте їх попарно й обкачайте в суміші пудри з крохмалем.