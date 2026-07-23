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23 липня, 18:10
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Смачна домашня піца з дріжджового тіста: як швидко приготувати на обід

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей варіант домашньої піци рятує, коли хочеться швидко зібрати обід без складних клопотів і з продуктів, які вже є під рукою.

Домашня піца любить прості рішення: м’яке тісто, улюблена начинка і духовка, яка робить свою справу майже без зайвих рухів.

Як приготувати дріжджове тісто для піци?

Спочатку дріжджі потрібно змішати з теплою водою і дати їм кілька хвилин, щоб вони почали працювати. Після цього до суміші додають сіль, цукор і олію.

Далі поступово всипають просіяне борошно і замішують тісто. Воно має лишатися трохи липким – саме так після випікання основа виходить м’якою.

Миску з тістом накривають рушником і залишають у теплому місці приблизно на 1 – 1,5 години. За цей час воно збільшиться в об’ємі та стане повітряним.

Її обожнюють усі / Фото Pixabay

Що робити з основою далі?

Готове тісто перекладають на деко, змащене олією, і руками рівномірно розтягують по всій поверхні. Потім основу змащують томатним соусом і викладають начинку на свій смак.

Зверху піцу щедро посипають натертим сиром. Для класичного варіанту можна взяти шинку, гриби та помідори, а для ситнішої версії – куряче філе та бекон.

Після цього піцу випікають у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 – 25 хвилин. Вона має стати золотистою, а сир – повністю розплавитися.

Інгредієнти: 
– 20 грамів свіжих дріжджів або 2 чайні ложки сухих; 
– 220 мілілітрів теплої води; 
– 1 чайні ложки солі; 
– 1 чайна ложка цукру; 
– 30 мілілітрів олії; 
– 400 грамів пшеничного борошна; 
– томатний соус до смаку; 
– 150 – 200 грамів твердого сиру; 
– ковбаса, шинка, куряче філе, гриби, овочі – за бажанням.

Приготування:  

  1. Змішайте дріжджі з теплою водою і залиште на кілька хвилин, щоб вони активувалися.
  2. Додайте сіль, цукор та олію, потім поступово всипайте просіяне борошно, постійно перемішуючи.
  3. Замісіть тісто. Воно має бути трохи липким.
  4. Накрийте миску рушником і залиште тісто в теплому місці приблизно на 1 – 1,5 години.
  5. Перекладіть готове тісто на змащене олією деко та розтягніть руками по всій поверхні.
  6. Змастіть основу томатним соусом, викладіть начинку та посипте натертим сиром.
  7. Випікайте піцу в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20 – 25 хвилин.

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