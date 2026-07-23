Смачна домашня піца з дріжджового тіста: як швидко приготувати на обід

Цей варіант домашньої піци рятує, коли хочеться швидко зібрати обід без складних клопотів і з продуктів, які вже є під рукою.

Домашня піца любить прості рішення: м’яке тісто, улюблена начинка і духовка, яка робить свою справу майже без зайвих рухів.

Як приготувати дріжджове тісто для піци?

Спочатку дріжджі потрібно змішати з теплою водою і дати їм кілька хвилин, щоб вони почали працювати. Після цього до суміші додають сіль, цукор і олію.

Далі поступово всипають просіяне борошно і замішують тісто. Воно має лишатися трохи липким – саме так після випікання основа виходить м’якою.

Миску з тістом накривають рушником і залишають у теплому місці приблизно на 1 – 1,5 години. За цей час воно збільшиться в об’ємі та стане повітряним.

Її обожнюють усі / Фото Pixabay

Що робити з основою далі?

Готове тісто перекладають на деко, змащене олією, і руками рівномірно розтягують по всій поверхні. Потім основу змащують томатним соусом і викладають начинку на свій смак.

Зверху піцу щедро посипають натертим сиром. Для класичного варіанту можна взяти шинку, гриби та помідори, а для ситнішої версії – куряче філе та бекон.

Після цього піцу випікають у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 – 25 хвилин. Вона має стати золотистою, а сир – повністю розплавитися.

Інгредієнти:

– 20 грамів свіжих дріжджів або 2 чайні ложки сухих;

– 220 мілілітрів теплої води;

– 1 чайні ложки солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 30 мілілітрів олії;

– 400 грамів пшеничного борошна;

– томатний соус до смаку;

– 150 – 200 грамів твердого сиру;

– ковбаса, шинка, куряче філе, гриби, овочі – за бажанням.

Приготування: