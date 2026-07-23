Домашня піца любить прості рішення: м’яке тісто, улюблена начинка і духовка, яка робить свою справу майже без зайвих рухів.
Як приготувати дріжджове тісто для піци?
Спочатку дріжджі потрібно змішати з теплою водою і дати їм кілька хвилин, щоб вони почали працювати. Після цього до суміші додають сіль, цукор і олію.
Далі поступово всипають просіяне борошно і замішують тісто. Воно має лишатися трохи липким – саме так після випікання основа виходить м’якою.
Миску з тістом накривають рушником і залишають у теплому місці приблизно на 1 – 1,5 години. За цей час воно збільшиться в об’ємі та стане повітряним.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Її обожнюють усі / Фото Pixabay
Що робити з основою далі?
Готове тісто перекладають на деко, змащене олією, і руками рівномірно розтягують по всій поверхні. Потім основу змащують томатним соусом і викладають начинку на свій смак.
Зверху піцу щедро посипають натертим сиром. Для класичного варіанту можна взяти шинку, гриби та помідори, а для ситнішої версії – куряче філе та бекон.
Після цього піцу випікають у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 20 – 25 хвилин. Вона має стати золотистою, а сир – повністю розплавитися.
Інгредієнти:
– 20 грамів свіжих дріжджів або 2 чайні ложки сухих;
– 220 мілілітрів теплої води;
– 1 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 30 мілілітрів олії;
– 400 грамів пшеничного борошна;
– томатний соус до смаку;
– 150 – 200 грамів твердого сиру;
– ковбаса, шинка, куряче філе, гриби, овочі – за бажанням.
Приготування:
- Змішайте дріжджі з теплою водою і залиште на кілька хвилин, щоб вони активувалися.
- Додайте сіль, цукор та олію, потім поступово всипайте просіяне борошно, постійно перемішуючи.
- Замісіть тісто. Воно має бути трохи липким.
- Накрийте миску рушником і залиште тісто в теплому місці приблизно на 1 – 1,5 години.
- Перекладіть готове тісто на змащене олією деко та розтягніть руками по всій поверхні.
- Змастіть основу томатним соусом, викладіть начинку та посипте натертим сиром.
- Випікайте піцу в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 20 – 25 хвилин.