Нутелла більше не потрібна: суперрецепт шоколадної пасти без горіхів за 5 хвилин

Шоколадну пасту можна приготувати вдома всього за кілька хвилин. Вам навіть не потрібні горіхи — лише прості продукти з ніжною текстурою.

Домашня шоколадна паста виходить ніжною, густою і готується за кілька хвилин. У ній немає горіхів, зате є прості продукти, які майже завжди є на кухні.

За основу тут беруть какао, молоко, сухе молоко, цукор і соняшникову олію. Саме ця комбінація дає пасті м’яку текстуру без довгого збивання чи варіння.

Як приготувати шоколадну пасту вдома?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 30 грамів какао-порошку;

– 150 мілілітрів молока;

– 30 грамів сухого молока;

– 200 мілілітрів соняшникової олії;

– 40 грамів цукру;

– 15 грамів ванільного цукру.

Приготування:

Трохи підігрійте молоко, щоб воно стало кімнатної температури. Додайте цукор, ванільний цукор, сухе молоко, какао та олію. Збийте все занурювальним блендером до однорідної густої маси. Якщо паста здається рідкуватою, поставте її ненадовго в холодильник. Перекладіть готову пасту в чисту банку з кришкою та зберігайте в холодильнику.

Що варто врахувати?

Якщо хочете насиченіший шоколадний смак, додайте трохи більше какао. Саме воно задає пасті головний характер.

Готова шоколадна паста добре пасує до тостів, млинців і печива. Це простий варіант і для сніданку, і для швидкого десерту.