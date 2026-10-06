Домашня шоколадна паста виходить ніжною, густою і готується за кілька хвилин. У ній немає горіхів, зате є прості продукти, які майже завжди є на кухні.
За основу тут беруть какао, молоко, сухе молоко, цукор і соняшникову олію. Саме ця комбінація дає пасті м’яку текстуру без довгого збивання чи варіння.
Як приготувати шоколадну пасту вдома?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 30 грамів какао-порошку;
– 150 мілілітрів молока;
– 30 грамів сухого молока;
– 200 мілілітрів соняшникової олії;
– 40 грамів цукру;
– 15 грамів ванільного цукру.
Приготування:
- Трохи підігрійте молоко, щоб воно стало кімнатної температури.
- Додайте цукор, ванільний цукор, сухе молоко, какао та олію.
- Збийте все занурювальним блендером до однорідної густої маси.
- Якщо паста здається рідкуватою, поставте її ненадовго в холодильник.
- Перекладіть готову пасту в чисту банку з кришкою та зберігайте в холодильнику.
Що варто врахувати?
Якщо хочете насиченіший шоколадний смак, додайте трохи більше какао. Саме воно задає пасті головний характер.
Готова шоколадна паста добре пасує до тостів, млинців і печива. Це простий варіант і для сніданку, і для швидкого десерту.