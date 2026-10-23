Як зробити прозоре та ароматне вино з пізнього винограду: простий спосіб без зайвого клопоту

Пізній осінній виноград (наприклад, синій сорт «Ізабелла», «Лідія» або інші винні гібриди) – найкраща сировина для благородного домашнього напою. За довгі сонячні тижні вересня й жовтня такі ягоди накопичують максимальну концентрацію природних цукрів і танінів, а перші прохолодні ночі роблять їхній аромат густим і насиченим.

Головне правило натурального виноробства – зберегти дикі дріжджі, які живуть на шкірці ягід, та точно витримати температурний режим бродіння. Дотримання простої технології гарантує чистий, глибокий смак без гіркоти та зайвої кислотності. Як зробити смачне домашнє вино? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10 Інгредієнти:

– 10 кілограмів свіжозібраного пізнього винограду (стиглого, немитого);

– 1,5 – 2,5 кілограма цукру;

– 1 – 1,5 літра чистої води. Приготування: Виноград ретельно переберіть у суху погоду: обірвіть ягоди з гребенів, викиньте сухі, зелені, гнилі чи пошкоджені плоди. Мити виноград суворо заборонено – тонкий білястий наліт на шкірці складається з колоній природних диких дріжджів, які й запускають правильний процес бродіння. Перекладіть ягоди у велику емальовану каструлю або харчовий пластиковий таз. Ретельно розімніть виноград руками або дерев'яним товкачиком так, щоб не залишилося жодної цілої ягоди. Металеві преси чи м'ясорубки використовувати не варто, аби не розчавити кісточки – пошкоджені зернята віддають гіркоту та псують букет. Накрийте ємність із мезгою (соком і шкірками) чистою марлею або бавовняним рушником для захисту від мошок. Поставте ємність у темне тепле місце з температурою від 20 до 25 градусів на 3 – 4 дні. Двічі-тричі на день обов'язково перемішуйте суміш дерев'яною лопаткою, опускаючи на дно "шапку" зі шкірок, яка спливає під тиском вуглекислого газу, інакше сусло закисне. Коли мезга почне активно шипіти, посвітлішає та з'явиться виразний винний аромат, відіжміть сік. Відкиньте масу на друшляк або процідіть крізь марлю, старанно вичавлюючи вологу зі шкірок руками. Перелийте чистий сік у скляну сулію або банку, заповнюючи ємність максимум на три чверті об'єму (вільне місце необхідне для піни та вуглекислого газу). Всипте першу порцію цукру – приблизно третину від загальної маси, ретельно розмішайте дерев'яною ложкою до розчинення та встановіть на шийку гідрозатвор або медичну гумову рукавичку з крихітним проколом голкою на одному пальці. Залиште сулію у темному теплому приміщенні. Цукор, що залишився, вносьте рівними частинами на четвертий і восьмий день активного бродіння: для цього злийте через трубочку трохи соку, розчиніть у ньому порцію цукру та влийте сироп назад під гідрозатвор. Активне бурхливе бродіння триває від 30 до 55 днів. Коли рукавичка повністю здується (або гідрозатвор перестане пускати бульбашки), а на дні утвориться щільний світлий осад, акуратно злийте молоде вино через тонку силіконову трубку, не торкаючись дна. Перелийте вино в чисті скляні пляшки під саму шийку, щільно закупорте корками та перенесіть у прохолодний льох або підвал із температурою 10 – 14 градусів для тихого доброджування та дозрівання на 2 – 3 місяці. Раз на кілька тижнів знімайте вино з нового осаду переливанням, доки воно не стане кришталево прозорим і м'яким на смак.