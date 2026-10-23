Как приготовить прозрачное и ароматное вино из позднего винограда: простой способ без лишних хлопот

Как приготовить вкусное домашнее вино / Pexels

Поздний осенний виноград (например, синий сорт "Изабелла", "Лидия" или другие винные гибриды) – лучшее сырье для благородного домашнего напитка. За долгие солнечные недели сентября и октября такие ягоды накапливают максимальную концентрацию природных сахаров и танинов, а первые прохладные ночи делают их аромат густым и насыщенным.

Главное правило натурального виноделия – сохранить дикие дрожжи, обитающие на кожице ягод, и точно соблюсти температурный режим брожения. Соблюдение простой технологии гарантирует чистый, глубокий вкус без горечи и излишней кислотности. Реклама Adv Как сделать вкусное домашнее вино? Время : 1 час

: 1 час Порций: 10 Ингредиенты:

– 10 килограммов свежесобранного позднего винограда (спелого, немытого);

– 1,5 – 2,5 килограмма сахара;

– 1 – 1,5 литра чистой воды. Приготовление: Виноград тщательно переберите в сухую погоду: сорвите ягоды с гроздей, выбросьте сухие, зеленые, гнилые или поврежденные плоды. Мыть виноград строго запрещено – тонкий белесый налет на кожице состоит из колоний природных диких дрожжей, которые и запускают правильный процесс брожения. Переложите ягоды в большую эмалированную кастрюлю или пищевой пластиковый таз. Тщательно раздавите виноград руками или деревянным пестиком так, чтобы не осталось ни одной целой ягоды. Металлические прессы или мясорубки использовать не стоит, чтобы не раздавить косточки – поврежденные зерна придают горечь и портят букет. Накройте емкость с мезгой (соком и кожицами) чистой марлей или хлопчатобумажным полотенцем для защиты от мошек. Поставьте емкость в темное теплое место с температурой от 20 до 25 градусов на 3 – 4 дня. Два-три раза в день обязательно перемешивайте смесь деревянной лопаткой, опуская на дно "шапку" из кожицы, которая всплывает под давлением углекислого газа, иначе сусло закиснет. Когда мезга начнет активно шипеть, посветлеет и появится выраженный винный аромат, отожмите сок. Отцедите массу на дуршлаг или процедите через марлю, тщательно выжимая влагу из кожиц руками. Перелейте чистый сок в стеклянную бутыль или банку, заполняя емкость максимум на три четверти объема (свободное место необходимо для пены и углекислого газа). Всыпьте первую порцию сахара – примерно треть от общей массы, тщательно размешайте деревянной ложкой до растворения и установите на горлышко гидрозатвор или медицинскую резиновую перчатку с крошечным проколом иглой на одном пальце. Оставьте бутыль в темном теплом помещении. Оставшийся сахар вносите равными частями на четвертый и восьмой день активного брожения: для этого слейте через трубочку немного сока, растворите в нем порцию сахара и влейте сироп обратно под гидрозатвор. Активное бурное брожение длится от 30 до 55 дней. Когда перчатка полностью сдуется (или гидрозатвор перестанет выпускать пузырьки), а на дне образуется плотный светлый осадок, аккуратно слейте молодое вино через тонкую силиконовую трубочку, не касаясь дна. Перелейте вино в чистые стеклянные бутылки до самого горлышка, плотно закупорьте пробками и перенесите в прохладный погреб или подвал с температурой 10 – 14 градусов для тихого доброжения и созревания на 2 – 3 месяца. Раз в несколько недель снимайте вино с нового осадка переливанием, пока оно не станет кристально прозрачным и мягким на вкус.

Еще больше новостей для вас

Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter