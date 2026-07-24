Фаршировані кабачки по-турецьки: соковита вечеря для всієї родини
Фаршировані кабачки можуть здивувати навіть тих, хто давно вважає цю літню овочеву класику передбачуваною.
Фаршировані кабачки в цьому рецепті легко перетворюються на повноцінну вечерю: частина човників із м’ясною начинкою, частина – з грибною.
Чому кабачки так добре підходять для цієї страви?
Як розповідає PMC, що сучасний кабачок – одна з відносно пізніх культурних форм у межах цього виду. Саме тому він має такий м’який смак і ніжну структуру.
Ця універсальність і робить його зручним для запікання з різними начинками. У рецепті він однаково добре поєднується і з фаршем, і з грибами, а попереднє коротке запікання допомагає зберегти форму човників.
Як приготувати човники з кабачків?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 5 кабачків середнього розміру;
– 700 грамів фаршу;
– 400 грамів печериць;
– 1 цибуля;
– 3 помідори;
– 250 грамів твердого сиру або моцарели;
– 4 столові ложки сметани;
– 3 столові ложки олії;
– 20 грамів вершкового масла;
– сіль, перець, паприка та спеції до смаку.
Приготування:
- Розріжте кабачки навпіл і вийміть м’якуш, залишивши стінки приблизно 1 сантиметр.
- Змастіть кабачки олією, приправте та запікайте 15 – 20 хвилин при 180 градусах.
- Для грибної начинки окремо обсмажте гриби з цибулею та кабачковим м’якушем, додайте сметану й спеції.
- На іншій сковороді приготуйте фарш із цибулею, кабачковим м’якушем, сметаною та паприкою.
- Наповніть половину кабачків грибною начинкою, а решту – м’ясною.
- Зверху викладіть кружальця помідорів і посипте натертим сиром.
- Запікайте ще 7 – 10 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не підрум’яниться.
- Подавайте страву гарячою.
Що робить цю страву вдалою?
Дві начинки в одному рецепті – це простий спосіб зробити вечерю цікавішою без складних інгредієнтів. Грибна частина додає аромату, м’ясна – ситності, а помідори й сир завершують страву ніжністю та апетитною скоринкою.
Якщо хочеться приготувати щось домашнє, тепле й ефектне без зайвих клопотів, ці кабачкові човники – вдалий варіант.