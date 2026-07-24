Фаршировані кабачки по-турецьки: соковита вечеря для всієї родини

Фаршировані кабачки можуть здивувати навіть тих, хто давно вважає цю літню овочеву класику передбачуваною.

Фаршировані кабачки в цьому рецепті легко перетворюються на повноцінну вечерю: частина човників із м’ясною начинкою, частина – з грибною.

Чому кабачки так добре підходять для цієї страви?

Як розповідає PMC, що сучасний кабачок – одна з відносно пізніх культурних форм у межах цього виду. Саме тому він має такий м’який смак і ніжну структуру.

Ця універсальність і робить його зручним для запікання з різними начинками. У рецепті він однаково добре поєднується і з фаршем, і з грибами, а попереднє коротке запікання допомагає зберегти форму човників.

Як приготувати човники з кабачків?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 5

Інгредієнти:

– 5 кабачків середнього розміру;

– 700 грамів фаршу;

– 400 грамів печериць;

– 1 цибуля;

– 3 помідори;

– 250 грамів твердого сиру або моцарели;

– 4 столові ложки сметани;

– 3 столові ложки олії;

– 20 грамів вершкового масла;

– сіль, перець, паприка та спеції до смаку.

Приготування:

Розріжте кабачки навпіл і вийміть м’якуш, залишивши стінки приблизно 1 сантиметр. Змастіть кабачки олією, приправте та запікайте 15 – 20 хвилин при 180 градусах. Для грибної начинки окремо обсмажте гриби з цибулею та кабачковим м’якушем, додайте сметану й спеції. На іншій сковороді приготуйте фарш із цибулею, кабачковим м’якушем, сметаною та паприкою. Наповніть половину кабачків грибною начинкою, а решту – м’ясною. Зверху викладіть кружальця помідорів і посипте натертим сиром. Запікайте ще 7 – 10 хвилин, поки сир повністю не розплавиться та не підрум’яниться. Подавайте страву гарячою.

Що робить цю страву вдалою?

Дві начинки в одному рецепті – це простий спосіб зробити вечерю цікавішою без складних інгредієнтів. Грибна частина додає аромату, м’ясна – ситності, а помідори й сир завершують страву ніжністю та апетитною скоринкою.

Якщо хочеться приготувати щось домашнє, тепле й ефектне без зайвих клопотів, ці кабачкові човники – вдалий варіант.